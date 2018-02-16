Ураження самшитів у Золочеві

Вогнівка – небезпечний шкідник, батьківщиною якого є країни Азії. Цього метелика вперше виявили в 2014 році у Закарпатті. Згодом вид поширився більшою частиною України. Якщо не вживати заходів, гусінь цього метелика може доволі швидко знищити самшит. Адже протягом одного сезону розвивається 2-3 покоління. Для боротьби необхідно використовувати обприскування інсектицидами. Якщо уражені кущі не обробляти, нас чекає поступове, але невпинне зникнення самшиту як декоративної культури в нашій місцевості.– Ця небезпечна комаха – нічний метелик, чиї гусениці покривають чагарник павутиною і харчуються соком листя та стебел. У результаті рослина починає дуже швидко засихати та гине. Навіть якщо рослина виглядає здоровою, але з’явилося павутиння поверх гілок, треба відразу використовувати інсектициди. Обприскувати потрібно не тільки кущі, а й ґрунт навколо чагарника. Рекомендовані препарати – «Децис», «Енжіо», «Конфідор», «Вега», «Актиллік» тощо. Я особисто переконався в ефективності препарату Біскайя (з прилипачем) та Твікс. При роботі з ними важливо використовувати засоби індивідуального захисту та дотримуватись рекомендацій виробника. Якщо у вас зростає самшит, придивіться до кущів і вчасно здійснюйте обробку. Раджу не зволікати із обробкою, адже після ураження самшит не відновлюється,