Новини Золочівщини
11:49, 03 серпня 2023
766
0

Ураження самшитів у Золочеві

Ураження самшитів у Золочеві
Gazeta
Фото: НУС
Цьогоріч гусінь атакувала чимало кущів самшиту по всьому Золочеву. Така проблема стосується не лише самшиту у парках і скверах, а й і приватних садибах. Побороти вогнівку, саме така назва цієї зарази, не так легко як здається, адже потрібно робити це одразу, як тільки виявилися перші ознаки ураження куща шкідником, бо потім боротися з ним вже пізно.
Вогнівка – небезпечний шкідник, батьківщиною якого є країни Азії. Цього метелика вперше виявили в 2014 році у Закарпатті. Згодом вид поширився більшою частиною України. Якщо не вживати заходів, гусінь цього метелика може доволі швидко знищити самшит. Адже протягом одного сезону розвивається 2-3 покоління. Для боротьби необхідно використовувати обприскування інсектицидами. Якщо уражені кущі не обробляти, нас чекає поступове, але невпинне зникнення самшиту як декоративної культури в нашій місцевості.
– Ця небезпечна комаха – нічний метелик, чиї гусениці покривають чагарник павутиною і харчуються соком листя та стебел. У результаті рослина починає дуже швидко засихати та гине. Навіть якщо рослина виглядає здоровою, але з’явилося павутиння поверх гілок, треба відразу використовувати інсектициди. Обприскувати потрібно не тільки кущі, а й ґрунт навколо чагарника. Рекомендовані препарати – «Децис», «Енжіо», «Конфідор», «Вега», «Актиллік» тощо. Я особисто переконався в ефективності препарату Біскайя (з прилипачем) та Твікс. При роботі з ними важливо використовувати засоби індивідуального захисту та дотримуватись рекомендацій виробника. Якщо у вас зростає самшит, придивіться до кущів і вчасно здійснюйте обробку. Раджу не зволікати із обробкою, адже після ураження самшит не відновлюється, – розповідає Тарас Пшанський, фахівець з озеленення Золочівського МВЖКП.

На фото з архіву НУС: Тарас Пшанський доглядає самшитові насадження.
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Про грип
Про грип
16.02.18, Новини Золочівщини, Укрaїнa
БОРОТИСЯ ЗА КОЖНЕ ДЕРЕВО
БОРОТИСЯ ЗА КОЖНЕ ДЕРЕВО
17.02.17, Новини Золочівщини
Червонолисті клени та понад 300 кущів самшиту
Червонолисті клени та понад 300 кущів самшиту
26.03.15, Новини Золочівщини
400 кущів самшиту для Парку в італійському стилі
400 кущів самшиту для Парку в італійському стилі
11.04.14, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.