БОРОТИСЯ ЗА КОЖНЕ ДЕРЕВО

nus.in.ua, 17 лютого 2017, 13:27

Доволі часто можна побачити на гіллі дерев круглі вічнозелені кущі омели. Але мало хто знає, що омела дуже небезпечна рослина-паразит. Недаремно її називають чумою дерев. Небезпека омели в тому, що вона живиться соком дерева, забирає в нього всі корисні речовини, які дуже необхідні для росту та міцності. Також омела пускає коріння по гілках в серцевину дерева, може сягати навіть стовбура та коріння. Коріння омели викликають гниття деревини, що значно знижує міцність та стійкість дерев.

У міському парку «Здоров‘я» комунальники вже кілька тижнів кронують дерева та обрізають омелу, розуміючи яку загрозу вона становить для міста. У середу, 8 лютого, у парку зустріли міського голову Ігоря ГРИНЬКІВА, котрий разом із комунальниками порядкував тут.

– Маємо дуже гарний парк і повинні дбати про нього, боротись за кожне деревце, – говрить Ігор Михайлович. – Ми всі повинні розуміти, яку загрозу несе омела, адже вона поширилась не лише в парку, а й у приватному секторі. Зараження відбувається за рахунок специфічного клею омели, який переносять птахи в своїх дзьобах та лапках. Враховуючи високий ступінь свободи пересування птахів, зараження відбувається на великій території за короткий проміжок часу. Якщо не вживати ніяких заходів по боротьбі з цими рослинами-паразитами, то середній строк життя дерева після зараження омелою становить 10-12 років. Роботи у парку багато. Тому запрошую також небайдужих золочів‘ян долучитимсь і допомгти комунальникам. Це наше місто і разом, спільно маємо про нього дбати.

Вчені-екологи відзначають, що станніми роками ураження омелою набуває маштабів екологічної катастрофи. Тому боротьба з омелою має носити не стихійний характер, а бути організованою та послідовною. У багатьох країнах Європи є спеціальні національні програми по боротьбі з омелою. В Україні такі програми існують лише в великих містах.

– Проста обрізка та видалення кущів омели не дасть результату, – розповідає головний інженер Золочівського МВЖКП Михайло КОРОВЕЦЬКИЙ. – На даний момент існує лише один ефективний метод – повне видалення омели та уражених частин дерева. Види санітарної обрізки визначають в залежності від масштабів ураження. Якщо не проводити повне видалення уражених частин, новий кущ виросте через два-три місяці.

Слід зазначити, якщо кількість уражених омелою гілок не перевищує 30%, в таких випадках достатньо видалити уражені гілки до місця їх розгалуження або доки не буде видалена та частина дерева, в серцевину якої проникло коріння паразита. Після такої обрізки крона дерева повинна бути менш симетричною, аби уникнути різкої зміни навантажень на кореневу систему через вітри та опади. Коли на дереві уражена велика кількість гілок, але стовбур цілий, найефективнішим методом санітарної обробки є видалення всієї крони. При масовому ураженні гілок та стовбура доцільно провести повне видалення дерева. В іншому випадку воно або висохне, або стане аварійним.

Уражені омелою гілки та частини стовбура дерева, які будуть обрізані, слід спалити або вивезти для наступного спалення у спеціальні місця. Ні в якому разі не можна залишати уражені гілки висихати – омела дуже довго зберігає свою життєздатність, а це може стати причиною повторного зараження.





