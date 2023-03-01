Новини Золочівщини
За самовіддану працю та волонтерську діяльність
Міський голова Золочева Ігор Гриньків під час засідання виконавчого комітету Золочівської міської ради вручив подяку волонтеру Антону Гуменюку за активну життєву та громадянську позицію, волонтерську діяльність, самовіддану працю та постійну підтримку Золочівської міської територіальної громади в умовах російсько-української війни.
Міський голова зазначив, що співпраця з Антоном Гуменюком та його колегами розпочалась у перші дні війни.
– Антон Гуменюк допомагає Золочівській громаді фактично з перших днів повномасштабного вторгнення ворога, – розповідає Ігор ГРИНЬКІВ. – У лютому завдяки Антону КНП «Золочівська ЦРЛ» отримала від швейцарської благодійної організації Association DETI новий потужний генератор вартістю понад один мільйон гривень. Це один такий масштабний проєкт, який реалізовано. Насправді їх було декілька. І я вдячний від всієї громади за співпрацю.
Антон ГУМЕНЮК, волонтер:
– Насправді моя дружина із Золочева, і, коли почалась війна, питання допомагати чи не допомагати не стояло. Я теж дуже вдячний за підтримку і можливість допомагати там, де ми можемо допомогти. За цей час я бачив різні громади і мушу сказати, що я пишаюсь співпрацею із Золочівською міською радою. Переконаний, що спільно нам ще багато вдасться.
Також міський голова передав подяки Президенту швейцарської благодійної організації Аssociation DETI Марині Романенко та волонтерам Олені Нескородь та Ільдару Ахметову.
Міський голова зазначив, що співпраця з Антоном Гуменюком та його колегами розпочалась у перші дні війни.
– Антон Гуменюк допомагає Золочівській громаді фактично з перших днів повномасштабного вторгнення ворога, – розповідає Ігор ГРИНЬКІВ. – У лютому завдяки Антону КНП «Золочівська ЦРЛ» отримала від швейцарської благодійної організації Association DETI новий потужний генератор вартістю понад один мільйон гривень. Це один такий масштабний проєкт, який реалізовано. Насправді їх було декілька. І я вдячний від всієї громади за співпрацю.
Антон ГУМЕНЮК, волонтер:
– Насправді моя дружина із Золочева, і, коли почалась війна, питання допомагати чи не допомагати не стояло. Я теж дуже вдячний за підтримку і можливість допомагати там, де ми можемо допомогти. За цей час я бачив різні громади і мушу сказати, що я пишаюсь співпрацею із Золочівською міською радою. Переконаний, що спільно нам ще багато вдасться.
Також міський голова передав подяки Президенту швейцарської благодійної організації Аssociation DETI Марині Романенко та волонтерам Олені Нескородь та Ільдару Ахметову.
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