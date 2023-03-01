За самовіддану працю та волонтерську діяльність

Міський голова зазначив, що співпраця з Антоном Гуменюком та його колегами розпочалась у перші дні війни.– Антон Гуменюк допомагає Золочівській громаді фактично з перших днів повномасштабного вторгнення ворога, –– У лютому завдяки Антону КНП «Золочівська ЦРЛ» отримала від швейцарської благодійної організації Association DETI новий потужний генератор вартістю понад один мільйон гривень. Це один такий масштабний проєкт, який реалізовано. Насправді їх було декілька. І я вдячний від всієї громади за співпрацю.– Насправді моя дружина із Золочева, і, коли почалась війна, питання допомагати чи не допомагати не стояло. Я теж дуже вдячний за підтримку і можливість допомагати там, де ми можемо допомогти. За цей час я бачив різні громади і мушу сказати, що я пишаюсь співпрацею із Золочівською міською радою. Переконаний, що спільно нам ще багато вдасться.Також міський голова передав подяки Президенту швейцарської благодійної організації Аssociation DETI Марині Романенко та волонтерам Олені Нескородь та Ільдару Ахметову.