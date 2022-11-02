Генератор для резервного живлення котельні

– Ще у 2013 році Золочів відмовився від споживання російського газу. Наші котельні повністю було переведено на тверде паливо. Зараз в умовах російської агресії ми розуміємо, що це рішення було правильним. Однак, тепер ми усі стали залежними від електричної енергії. Ворог підступно нищить наші енергетичні об’єкти і в умовах, коли немає світла, котельні не можуть працювати. А це означає, що без тепла можуть залишитись садочки, школи, лікарня. Потужні генератори на ключові об’єкти громади дуже потрібні. Сьогодні я вдячний Благодійній організації «Фундація Шопських» в особі Юлії Шопської та партнерам з «Коудайс Україна», котрі придбали для нашої котельні потужний генератор.

Леся ГОРГОТА

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– Сьогодні всі українці звикають до нових, суворих реалій життя в умовах війни. Внаслідок ракетних ударів ворога по об’єктах критичної інфраструктури дуже багато пошкоджених генеруючих об’єктів та розподільчих ліній. Ми добре розуміємо, що лише об’єднавши зусилля, ми зможемо здолати ворога. Нас підтримують наші іноземні партнери. Маємо всі спільно працювати на перемогу. Кожен на своєму місці.