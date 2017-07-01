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За допомогу Збройним силам

nus.in.ua, 23 листопада 2018, 17:33
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За допомогу Збройним силам

Міський голова Золочева Ігор Гриньків та депутат Золочівської міської ради Йосип Барабаш у вівторок, під час засідання сесії Золочівської міської ради отримали подяку із рук командира військової частини А 2562 Збройних сил України Юрія Примаченка. Як зазначив Юрій Петрович, сьогодні слова про те, що армія з народом, то не просто слова. «Сьогодні військові дуже сильно відчувають підтримку людей, підприємців, депутатів. І я вдячний депутатському корпусу Золочівської міської ради, міському голові та особисто Йосипу Барабашу за допомогу, підтримку та сприяння військовослужбовцям Збройних сил України. Слава Україні! Героям слава!»
«Маємо пам'ятати, що у державі війна, і в обороні мають бути задіяні всі фронти. Поки солдати воюють на Сході нашої держави, ми повинні підтримувати їх тут, допомагати військовим частинам, сім'ям військовослужбовців. Лише таким чином ми переможемо ворога. Перемога можлива лише за умови єдності українського народу. В єдності – наша сила!», – говорить депутат Золочівської міської ради Йосип Барабаш.
Леся ГОРГОТА

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