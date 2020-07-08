Новини Золочівщини
18:47, 10 липня 2020
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Рішення про заборону діяльності Православної церкви Московського патріархату в Україні прийнято Золочівською міською радою (відео)

Рішення про заборону діяльності Православної церкви Московського патріархату в Україні прийнято Золочівською міською радою (відео)
Gazeta
Фото: НУС
За це рішення 10 липня 2020 року на позачерговій сесії міської ради проголосували усі присутні депутати міської ради та міський голова.
Як повідомив міський голова Золочева Ігор Гриньків, у Золочеві Московський патріархат у незаконний спосіб під виглядом будівництва індивідуального житлового будинку робить спробу будувати храм на вулиці Труша. – Така спроба обману Золочівської громади дуже збурила усіх. У Золочеві ніколи не було і немає релігійної громади чи релігійної організації Московського патріархату. Тому будівництво церковної споруди тут суперечить інтересам громади. Прийняте нами звернення про заборону діяльності Православної церкви Московського патріархату надіслано Президентові та Голові Верховної ради України, – зазначив Ігор Гриньків.
Леся ГОРГОТА
Відео: Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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