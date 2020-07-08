Рішення про заборону діяльності Православної церкви Московського патріархату в Україні прийнято Золочівською міською радою (відео)

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Як повідомив міський голова Золочева Ігор Гриньків, у Золочеві Московський патріархат у незаконний спосіб під виглядом будівництва індивідуального житлового будинку робить спробу будувати храм на вулиці Труша. – Така спроба обману Золочівської громади дуже збурила усіх. У Золочеві ніколи не було і немає релігійної громади чи релігійної організації Московського патріархату. Тому будівництво церковної споруди тут суперечить інтересам громади. Прийняте нами звернення про заборону діяльності Православної церкви Московського патріархату надіслано Президентові та Голові Верховної ради України, – зазначив Ігор Гриньків.