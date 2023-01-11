Новини Золочівщини
09:46, 01 березня 2023
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Потужний генератор - для Золочівської лікарні

Потужний генератор - для Золочівської лікарні
Gazeta
Фото: НУС
КНП «Золочівська ЦРЛ» отримала від швейцарської благодійної організації Association DETI новий потужний генератор вартістю понад один мільйон гривень.
Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:
– Історія проєкту почалася ще в липні 2022 року. Волонтери Антон Гуменюк і Олена Нескородь взялися за менеджмент цього проєкту. Дякую усім учасникам за таку допомогу, насамперед Association DETI.
Це дуже важлива допомога. До цього генератора буде підключено кисневу станцію. Відтепер пацієнти лікарні, які залежні від кисню, можуть не хвилюватись про те, чи працюватиме станція при вимкненні електроенергії. Зазначу, потреба була у генераторі потужністю близько 100 кВт, але після консультацій із фахівцями і щирої відкритості донора ми змогли отримати генератор на 160 кВт.
Потужний генератор - для Золочівської лікарні


Антон ГУМЕНЮК, волонтер:
– Цей проєкт був для мене одним із найдовших. Він розпочався ще в липні минулого року. Коли ми вперше заговорили про потреби медичного закладу. Ми обговорили це з Оленою Нескородь та представниками Association DETI і вирішили, що потрібно допомогти забезпечити безперебійне електроживлення. Зараз у лікарні є новий генератор і ми насправді дуже задоволені тим, що можемо допомагати нашій країні та тим людям, які є пацієнтами лікарні.
Директор КНП «Золочівська ЦРЛ» Тарас Яцунський подякував усім, хто долучився до придбання та організації доставки генератора у лікарню за розуміння, за добросердечність, чуйність та підтримку.
Леся ГОРГОТА
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