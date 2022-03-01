Готові до роботи в польових умовах

Михайло ПОКАЗЮК

Днями інструктори Навчального центру імені Василя Вишиваного Національної гвардії України провели інтенсивні польові заняття з кінологічними двійками. За час проведення польової вилазки викладачі Навчального центру відпрацювали з кінологами та їх хвостатими напарниками основні ази розшукової роботи на відкритій місцевості, орієнтування у лісі, організацію та облаштування тимчасових позицій, на яких основна увага була націлена для створення оптимальних умов перебування чотирилапого напарника та успішного виконання поставленого завдання.Як зауважив начальник циклової комісії кінологічних дисциплін майор Владислав Душко: «В умовах активної війни, де хвостаті уже встигли себе проявити як надійні детектори під час пошуку небезпечних предметів, заборонених речовин та людей, які чи то заблукали чи опинилися під завалами внаслідок терористичних дій противника, ми розуміємо, що наші вміння і навички необхідно розширювати та адаптувати до роботи в польових умовах. Саме тому ми підлаштовуємося під реалії сьогодення та вдосконалюємо роботу за різних умов, чи то, на блок посту, чи то у полі».Ніхто не знає, які виклики нам готує противник, але знаємо точно, що наші кінологи готові зустріти всі труднощі, де б вони не були і які завдання б не виконували.Працюємо разом!