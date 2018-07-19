Новини Золочівщини
10:07, 18 лютого 2022
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Інструктори–медики Навчального центру провели вишкіл із школярами Золочівщин

Інструктори–медики Навчального центру провели вишкіл із школярами Золочівщин
Gazeta
Фото: НУС
Сьогодні інструктори тактичної медицини Навчального центру імені Василя Вишиваного Національної гвардії України провели практичний інтенсив зі школярами міста Золочів, щодо надання первинної медичної допомоги.
Декілька годин поспіль інструктори-медики не лише розповідали, а й наочно демонстрували методи надання першої медичної допомоги під час різного роду поранень.
Зокрема, основна увага була зосереджена на питаннях зупинки кровотечі, накладання турнікету та правильному виконанню елементів серцево-легеневої реанімації, адже усе це, в разі потреби, має допомогти вижити.
«Впевнена, що у випадку критичних ситуацій отримані навички зможуть врятувати не одне життя. Саме тому ми тут, і готові проводити такі інтенсиви і надалі», – зауважила старший інструктор військово-циклової комісії військово-медичної підготовки сержант Любов Алексюк.
Слід зауважити, що всі школярі мали змогу практично відпрацювати кожен елемент надання первинної медичної допомоги на сучасному устаткуванні, яке використовується під час підготовки бойових медиків в підрозділи Нацгвардії.
Ми поруч! В єдності наша сила, а в знаннях перемога!
Михайло ПРОКАЗЮК
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