Новини Золочівщини
Інструктори–медики Навчального центру провели вишкіл із школярами Золочівщин
Сьогодні інструктори тактичної медицини Навчального центру імені Василя Вишиваного Національної гвардії України провели практичний інтенсив зі школярами міста Золочів, щодо надання первинної медичної допомоги.
Декілька годин поспіль інструктори-медики не лише розповідали, а й наочно демонстрували методи надання першої медичної допомоги під час різного роду поранень.
Зокрема, основна увага була зосереджена на питаннях зупинки кровотечі, накладання турнікету та правильному виконанню елементів серцево-легеневої реанімації, адже усе це, в разі потреби, має допомогти вижити.
«Впевнена, що у випадку критичних ситуацій отримані навички зможуть врятувати не одне життя. Саме тому ми тут, і готові проводити такі інтенсиви і надалі», – зауважила старший інструктор військово-циклової комісії військово-медичної підготовки сержант Любов Алексюк.
Слід зауважити, що всі школярі мали змогу практично відпрацювати кожен елемент надання первинної медичної допомоги на сучасному устаткуванні, яке використовується під час підготовки бойових медиків в підрозділи Нацгвардії.
Ми поруч! В єдності наша сила, а в знаннях перемога!
Михайло ПРОКАЗЮК
Декілька годин поспіль інструктори-медики не лише розповідали, а й наочно демонстрували методи надання першої медичної допомоги під час різного роду поранень.
Зокрема, основна увага була зосереджена на питаннях зупинки кровотечі, накладання турнікету та правильному виконанню елементів серцево-легеневої реанімації, адже усе це, в разі потреби, має допомогти вижити.
«Впевнена, що у випадку критичних ситуацій отримані навички зможуть врятувати не одне життя. Саме тому ми тут, і готові проводити такі інтенсиви і надалі», – зауважила старший інструктор військово-циклової комісії військово-медичної підготовки сержант Любов Алексюк.
Слід зауважити, що всі школярі мали змогу практично відпрацювати кожен елемент надання первинної медичної допомоги на сучасному устаткуванні, яке використовується під час підготовки бойових медиків в підрозділи Нацгвардії.
Ми поруч! В єдності наша сила, а в знаннях перемога!
Михайло ПРОКАЗЮК
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)