До уваги чоловіків! Дуже терміново

Навчальний центр імені Василя Вишиваного Національної гвардії України (місто Золочів, Львівської області, вулиця Січових Стрільців, 2) запрошує чоловіків до 60 років, які служили в армії і морально, фізично готові до захисту України не тільки в межах свого села. Забезпечуємо всім необхідним для боротьби з окупантами, проводимо підготовку. Контактний телефон 0679356180, підполковник Кіндич Олександр. Начальник навчального центру полковник Михайло Кулик. 01.03.2022.

