Новини Золочівщини
До уваги чоловіків! Дуже терміново
Навчальний центр імені Василя Вишиваного Національної гвардії України (місто Золочів, Львівської області, вулиця Січових Стрільців, 2) запрошує чоловіків до 60 років, які служили в армії і морально, фізично готові до захисту України не тільки в межах свого села. Забезпечуємо всім необхідним для боротьби з окупантами, проводимо підготовку. Контактний телефон 0679356180, підполковник Кіндич Олександр. Начальник навчального центру полковник Михайло Кулик. 01.03.2022.
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