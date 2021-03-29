Новини Золочівщини
13:35, 01 березня 2022
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До уваги чоловіків! Дуже терміново

До уваги чоловіків! Дуже терміново
Gazeta
Фото: НУС
Навчальний центр імені Василя Вишиваного Національної гвардії України (місто Золочів, Львівської області, вулиця Січових Стрільців, 2) запрошує чоловіків до 60 років, які служили в армії і морально, фізично готові до захисту України не тільки в межах свого села. Забезпечуємо всім необхідним для боротьби з окупантами, проводимо підготовку. Контактний телефон 0679356180, підполковник Кіндич Олександр. Начальник навчального центру полковник Михайло Кулик. 01.03.2022.
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