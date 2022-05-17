«Людською мовою»: у Львівській ОВА провели курс для посадовців, які хочуть покращити якість своїх виступів у ЗМІ

Пресслужба Львівської ОВА

Спікерами стали досвідчені журналісти та медіаексперти.«Понад три роки тому, коли я тільки став очільником ЛОВА, дуже хвилювався перед кожним публічним виступом. За ці роки неодноразово пересвідчився, наскільки важливо, щоб чиновники вчасно, доступною мовою і у повні доносили інформацію. Важливо оперативно надавати жителям області перевірену інформацію, а особливо у воєнний час. Тоді люди довірятимуть нам. А довіра до влади – надзвичайно важлива. Відтак, вважаю, що тематика заходу є дуже важливою», – наголосив під час вітального слова начальник Львівської ОВА Максим Козицький.«Дякую представникам Національна спілка журналістів України (НСЖУ), Школа універсального журналіста, Телеканал НТА, LVIV.MEDIA, Наша українська справа, ТРК ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ та Радіо ПЕРШЕ за те, що погодилися відверто розповісти, що не так у комунікації посадовців Львівської ОВА і дали конструктивні поради, щоб жителі Львівщини оперативно отримували більше якісної інформації.Приємно було почути, що журналісти вже помітили позитивні зміни у комунікації Львівської ОВА. Маємо ще над чим працювати. Ми відкриті до конструктивних порад від професіоналів», – наголосив Максим Зіновійович.Спікерами курсу стали: засновник Школи універсального журналіста і Всеукраїнського конкурсу «Я – журналіст!», секретар Національної спілки журналістів України Віталій Голубєв, засновниця і редакторка суспільно-політичного часопису «Наша українська справа» Леся Горгота, шеф-редактор сайту LVIV.MEDIA, колишній очільник сайту ТСН.ua Дмитро Андрійченко, директорка ТРК «Перший Західний» Ольга Цап, програмна директорка Радіо ПЕРШЕ Ярина Капітан, завідувачка відділу інформаційних програм ТРК «Перший Західний» Світлана Ровенчак, шеф-редакторка відділу інформації, заступниця керівника телеканалу NTA Марія Шиманська.Координаторка курсу – заступниця начальника управління інформаційної політики, очільниця пресслужби Львівської ОВА Марія Курило.«За 12 років у журналістиці я встигла попрацювати у медіа різних рівнів – від районних видань до Всеукраїнських. Усюди був досвід спілкування з держслужбовцями. Тому я розумію, який вигляд має комунікація з обох боків. Понад рік тому прийшла на роботу у Львівську ОДА з переконанням, що держструктури можуть і повинні висвітлювати свою діяльність людською мовою. Рік минув, переконання – ні. Сьогодні ми наважилися на наступний крок – провели для працівників Львівської ОВА навчання «Людською мовою».Щоб вони безпосередньо і дуже відверто поспілкувалися з тими, хто робить новини та зрозуміли, що їм вдається добре, а що у комунікації треба змінювати. Дякую керівництву, яке підтримало цю ідею, дякую журналістам, які погодилися прийти до нас, і дякую колегам за відкритість». – Зазначила Марія Курило.