Новини Золочівщини
09:14, 17 тра 2022
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Пошкоджено залізничну інфраструктуру у Яворівському районі

Пошкоджено залізничну інфраструктуру у Яворівському районі
Gazeta
Фото: НУС
Сьогодні вночі, 17 травня, росія здійснила ракетний удар по об’єкту інфраструктури регіональної філії «Львівська залізниця» у Яворівському районі. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Він зазначив, що вибухом пошкоджено залізничну інфраструктуру. Інформації про травмованих чи загиблих не надходило. Попередньо, ракети летіли зі сходу.
«Також підрозділи ППО ПвК «Захід» збили три крилаті ракети! Від імені усіх жителів Львівщини – величезне дякую вам за роботу», – наголосив Максим Козицький.
Тим часом у Повітряному командуванні «Захід» Повітряних Сил ЗС України повідомили, що атакували Львівщину з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.
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