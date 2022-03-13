4 ворожі ракети влучили в авіаремонтний завод у Львові, 1 людина поранена: Максим Козицький

4 ворожі ракети влучили в авіаремонтний завод у Львові. Про це під час брифінгу повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.



«Сьогодні був удар по місту Львову. Протиповітряне сповіщення спрацювало. Збройні Сили, величезне їм дякую, спрацювали. Частково ракети, які випущені знову з акваторії Чорного моря, були збиті. Чотири з них влучили в авіаремонтний завод», - сказав Максим Козицький.



Він також додав, що внаслідок ракетного удару загиблих немає, одна людина поранена – вона в стані середньої важкості



Начальник Львівської ОВА закликав відповідально ставитися до інформації в час війни. Тому що кожна інформація – це джерело для ворога.



«Звертаюся до всіх з проханням і з наказом - не розповсюджуйте жодної інформації – жодних фото, жодних відео, жодних коментарів до офіційних даних, які йдуть від наших військових. Тому що, таке враження, що інформаційний фронт, який ми маємо створювати, завдяки якому ми маємо ще раз і ще раз бити ворога – по радіо, інтернету, газетах, по телебаченню, він працює часом не на нас», - наголосив Максим Козицький.



Окрім того, він зазначив, що працюючих військових об’єктів на території Львівщини немає взагалі.



Також нагадаємо, що Максим Козицький підписав наказ про запобігання розголошенню інформації під час дії правового режиму воєнного стану.