Увага! Інформувати про повітряну тривогу буде лише офіційний телеграм-канал «Оповіщення ЦЗ»

Вчора ми стали свідками ситуації, коли багато інформаційних ресурсів дезінформували населення щодо початку та завершення повітряної тривоги. Керівництво Львівської обласної військової адміністрації прийняло рішення обмежити такі повідомлення на підставі воєнного стану в країні.



Відтепер усі сповіщення будуть лише і виключно у телеграм-каналі «Оповіщення ЦЗ».



Звертаємося до голів громад, блогерів, адміністраторів сторінок і спільнот у соціальних мережах - перестаньте самовільно писати про початок чи завершення повітряних тривог. Ваші необережні і необдумані дії наражають мирне населення Львова та області на смертельну небезпеку. Дозволено тільки поширювати інформацію із каналу Оповіщення ЦЗ, котрий належить департаменту цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації.



Додаток «Тривога!» наразі лише вдосконалюється і не завжди працює коректно, тому рекомендуємо використовувати його як додатковий, а не головний канал отримання інформації про повітряні тривоги.



Нагадуємо, що після сигналу тривоги вам необхідно увімкнути телеканал Перший Західний, телеканал Правда тут. Львів, телеканал НТА, телеканал UA:Львів, радіо Перше, радіо Львівська хвиля, радіо Люкс, радіо Вголос або радіо Незалежність та діяти відповідно до інструкцій!



У будь-якому випадку сигнал «Повітряна тривога» означає, що маємо виконати такі дії:



Якщо ви вдома, вимкніть світло та газ, візьміть документи, необхідні ліки, трохи харчів та води і перейдіть у найближче укриття.



Повідомте також сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм перейти в укриття.



Залишайтеся в укритті до наступного сигналу сирени, яка означає відбій повітряної тривоги! Не виходьте, доки не буде дана команда «Відбій повітряної тривоги!»



Про це також повідомить лише телеграм-канал Оповіщення цивільного захисту https://t.me/dczloda



Сподіваємось на розуміння і просимо про максимальне поширення цього допису усіма медіа Львова та Львівщини.