Радіо та телебачення на Львівщині працювало і працюватиме

Радіо та телебачення в області працювало і працюватиме. Як повідомив начальник Львівської ОВА, подаємо супутниковий сигнал на передавачі цифрового телебачення Т2 за резервною схемою. Тож усе працює, можливі деякі зміни у наповненні телеканалами.



“Збільшили сигнал покриття мовлення ТРК «Перший Західний» та «Галичина», відновлюємо сигнал аналогового телебачення для каналу «UA:Перший» у Львові, Бориславі, Старому Самборі та селищі Красне. Спеціалісти Львівської філії Концерну РРТ працюють у штатному режимі та оперативно реагують на усі можливі технічні збої мовлення. Робимо все для того, щоб жителі Львівщини мали постійний доступ до перевіреної інформації”, - зазначив Максим Козицький.