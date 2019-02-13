Золочів відвідала делегація із міста Ченстохова

nus.in.ua, 14 лютого 2019, 15:37

Учора в Золочеві перебувала делегація із міста Ченстохова (Республіка Польща) на чолі із першим заступником Президента міста Ришардом Стефаняком.

Як розповів міський голова Золочева Ігор Гриньків, зустріч відбулась з ініціативи польської сторони і пройшла вона у позитивному ключі.

– Під час зустрічі ми обговорили різні можливості співпраці між нашими містами, насамперед між навчальними закладами. Зазначу, що місто Ченстохова є значно більшим за наше, тут близько ста шкіл. Також є можливості співпраці в інших сферах. За короткий час нашої зустрічі все обговорити було неможливо, то ж ми домовились про подальший діалог. Зазначу лише, нами було висловлено спільну думку про підписання угоди про партнерство між нашими містами.

Також міський голова Золочева Ігор Гриньків передав сердечні вітання від себе особисто та від громади нашого міста Президенту міста Ченстохова Кшиштофу Матіящику.

Для довідки: Ченстохо́ва (пол. Częstochowa) — місто на правах повіту (міський повіт), адміністративний центр ченстоховського повіту в Сілезькому воєводстві, в південній частині Польщі. Це 12-е місто в Польщі за займаною площею і 13-е за кількістю населення. У місті є костел і монастир на Ясній Горі з іконою Матері Божої Ченстоховської, що вважається чудодійною, – головний центр культу Марії в Польщі. Через це Ченстохову вважають духовною столицею Польщі. Щороку цей один із найважливіших центрів релігійного культу у християнському світі відвідують 4-5 мільйонів туристів і паломників. Ченстохова належить до найбільших паломницьких місць Європи після Люрду у Франції та Фатіми в Португалії. Також у Ченстохові похований Бракер Борис Олександрович, полковник Армії УНР.

Леся ГОРГОТА