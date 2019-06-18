Дякуємо полякам за підтримку

– Сьогодні над фасадом Золочівської ратуші поруч з Державним прапором України та прапором Європейського Союзу замайорів прапор Республіки Польща.Тисячі наших людей втратили свої домівки, мільйони дітей і жінок змушені були залишити свою країну. Вони не мали куди йти і тоді для нас відкрили своє серце поляки. Мільйони поляків простягнули Україні руку допомоги, надали прихисток українцям.Допомога, яка надається нашим громадянам, заслуговує на велику подяку і похвалу. Звичайні польські громадяни буквально з перших днів війни їхали до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні і самі зустрічали наших громадян, в основному жінок, дітей, літніх людей, забирали їх на своїх автомобілях і відвозили до себе додому.Також є централізована допомога, вона дуже добре організована. Є допомога як на центральному рівні, так і на рівні органів місцевого самоврядування, а також на рівні громадянського суспільства. Неурядові організації, різного роду фонди, волонтерські організації практично безперервно надають допомогу українцям.З ініціативи уряду й за одноголосної надпартійної підтримки в Сенаті та Сеймі Польщі був ухвалений закон про допомогу українцям, що допомагає нашим громадянам легше адаптуватися до умов, у яких вони опинилися в Польщі.Польща не відмовляється від прийому українців і декларує готовність далі їм допомагати.Керівництво Республіки Польща неодноразово висловлювало свою позицію у підтримку України. Україна має перемогти в цій війні, а для цього вона потребує підтримки – військової, збройної, гуманітарної, фінансової, економічної. Той є нашим братом, хто не залишив нас у боротьбі за майбутнє! У смертельній боротьбі за майбутнє України, за майбутнє Європи, за майбутнє світу пліч-о-пліч з нами іде Польща, підтримуючі Україну на шляху до членства у Європейському Союзі, надаючи військову, фінансову, гуманітарну допомогу.Золочівська громада вдячна полякам за підтримку та допомогу! Переконаний, що інші громади підтримають нашу ініціативу і в знак вдячності вчинять так само.