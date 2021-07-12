Новий "Школярик" - для Золочівської громади

Ключі та документи від 12-ти автобусів «Школярик» голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький вручив сьогодні представникам відділів освіти 11-ти громад Львівської області. Автобуси закупив департамент освіти і науки ЛОДА за кошти освітньої субвенції з державного бюджету на засадах співфінансування з місцевих бюджетів для 12 навчальних закладів, вартість кожного з них складає майже 1,9 млн грн.



«Торік нам вдалося закупити 54 шкільні автобуси на понад 100 млн гривень. Цього разу «Школяриків» - 23. Сьогодні до різних громад області поїдуть 12 із них. Ще 11 автобусів громади отримають також цього тижня. Кожен із них може перевозити водночас 31 пасажира. Ці автобуси закуплені за гроші держбюджету, який надав 37 мільйонів Львівщині. А також - за співфінансування громад, адже всі разом 23 "Школярики" коштували понад 43 млн гривень.



Наразі у громадах ще є потреба у шкільних автобусах, щоб підвозити дітей до місця навчання. Насамперед, "Школярики" отримають ті громади, які провели оптимізацію навчального процесу, та готові до співфінансування, а також ті, де умови добирання є вкрай важкими для дітей.



Також незабаром ми плануємо закупити GPS-трекери, щоб відслідковувати переміщення шкільних автобусів. Це дозволить бачити переміщення «школяриків» в умовах реального часу. Це дозволить учням та вчителям якісно планувати свій розклад, вчасно приходити на зупинку, щоб не мерзнути взимку, а керівництву - розуміти чи за призначенням використовується транспортний засіб», - зазначив Максим Козицький.



У заході також взяли участь профільний заступник голови Львівської ОДА Іван Собко, директор департаменту освіти і науки Олег Паска та заступниця директора Ольга Котовська.



Зокрема, автобуси отримали:



1.Львівська міська територіальна громада – 1 (Середня ЗОШ І-ІІІ ступенів №29 м.Львова,79495, Львівська обл., м.Львів, м.Винники, вул.Сухомлинського,6)



2. Кам’янка-Бузька територіальна громада – 1 (ЗЗСО №2 ім.Григорія Тютюнника Кам'янка - Бузької міської ради)



3. Бібрська територіальна громада – 1 (Бібрський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Уляни Кравченко Бібрської міської ради)



4. Дрогобицька територіальна громада – 2 (Медвежанський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" ім. М.Біласа Дрогобицького району, Снятинський навчально-виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад I-II ст. - дошкільний навчальний заклад" Дрогобицького району)



5. Золочівська територіальна громада – 1 (ОЗ ЗСО І-ІІІ ст. № 1 м.Золочів)



6. Добромильська територіальна громада – 1 (ОЗНЗ ЗСШ І-ІІІ ст. м.Добромиль Самбірського району)



7. Красненська територіальна громада – 1 (Красненський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №1)



8. Івано-Франківська територіальна громада – 1 (Бірківський заклад середньої освіти І-ІІІ ст ім. Шевченка)



9. Стрийська територіальна громада – 1 (Опорний НВК "Дашавський загальноосвітній навчальний заклад І -ІІІ ст.- ДНЗ" смт Дашава Стрийського району)



10. Судововишнянська територіальна громада – 1 (Вовчищовицький ЗЗСО І-ІІ ступенів)



11. Мостиська територіальна громада – 1 (ОЗ "Мостиський ЗЗСО №2 І-ІІІ ст" Мостиської міської ради)



Загалом закупили 23 автобуси на загальну суму 43 239 300 грн. Ще 11 автобусів представникам відділів освіти громад Львівщини передадуть 7 жовтня.