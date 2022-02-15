Новини Золочівщини
«ШКОЛЯРИК» – для Сасівської опорної школи
До кінця лютого громади області можуть подати свої пропозиції до Львівської ОВА, аби у цьому році отримати «школярики».
9 лютого громадам Львівської області передали ключі від новеньких «школяриків». Їх отримали Бібрська, Добросинсько-Магерівська, Золочівська, Турківська, Журавненська, Тростянецька, Ходорівська, Червоноградська та Лопатинська громади.
До кінця березня Львівська ОВА по контакту 2022 року планує передати ще 55 «школяриків» на потреби територіальних громад області.
– Ми працюємо над тим, аби всі громади області забезпечити новими шкільними автобусами, адже діти мають отримувати якісні освітні послуги. Частину «школяриків» громади передали на Збройні Сили України, тому є потреба оновити автопарк, задля комфорту дітей. До кінця березня громади отримають ще 55 «школяриків», які нам залишилось передати по контакту 2022 року. Вкотре наголошую, що спільно з керівниками громад ми маємо сформувати правильну, ефективну спроможну освітню мережу. Ми й надалі будемо допомагати добудовувати та реконструйовувати школи, робити правильні розвиткові речі в ліцеях тощо. Маючи державну субвенцію за умови співфінансування з обласного та місцевого бюджетів до кінця 2023 року плануємо передати громадам ще близько 60 шкільних автобусів, – наголосив заступник начальника Львівської ОВА Іван СОБКО.
– На початку повномасштабної війни ми передали на потреби Збройних Сил «школярик». До нашої громади входить 67 населених пунктів, відповідно потреба в оновленні автопарку шкільних автобусів є значною. У співпраці з Львівською ОВА ми раніше вже отримали один «школярик». А сьогодні передамо новий автобус на потреби Сасівської опорної школи. У березні очікуємо на ще один школярик, однак будемо формувати запит на 2023 рік, щоб повністю покрити потреби нашої громади, – розповів голова Золочівської міської територіальної громади Ігор ГРИНЬКІВ.
Тішиться новеньким автобусом староста Михайло ГЕТЬМАНЧИК:
– У цей надзвичайно складний для України час тішимося, що маємо можливість отримати для дітей новий автобус. Переконаний, що новенький «школярик» забезпечить швидке та безпечне добирання учнів до школи.Тепер не доведеться в холодну пору року іти до школи пішки, новий автобус забезпечить комфортне добирання до навчальної установи.
Заступник голови Золочівської військової адміністрації Віктор ОЛІЙНИК зазначає:
– У співпраці із Львівською обласною військовою адміністрацією для Золочівського району ми придбали близько двадцяти автобусів. Робимо все для того, щоб наші діти безпечно могли добиратись до школи. До кінця лютого голови територіальних громад мають змогу подати до департаменту освіти та науки свої пропозиції та можливості співфінансування «школяриків» на 2023 рік.
– Дуже легко працювати, коли є розуміння освітніх потреб. Купівля нових автобусів стала результатом нашої роботи в напрямку покращення умов добирання учнів до навчальних закладів територіальної громади. Ми дбаємо про те, щоб діти в комфорті та теплі доїжджали на уроки. Дякую міському голові, депутатському корпусу та виконавчому комітетові, котрі відгукнулись на наш запит, – резюмував начальник відділу з питань освіти, молоді і спорту Андрій ЗАБРОЦЬКИЙ.
Леся ГОРГОТА
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