«ШКОЛЯРИК» – для Сасівської опорної школи

– Ми працюємо над тим, аби всі громади області забезпечити новими шкільними автобусами, адже діти мають отримувати якісні освітні послуги. Частину «школяриків» громади передали на Збройні Сили України, тому є потреба оновити автопарк, задля комфорту дітей. До кінця березня громади отримають ще 55 «школяриків», які нам залишилось передати по контакту 2022 року. Вкотре наголошую, що спільно з керівниками громад ми маємо сформувати правильну, ефективну спроможну освітню мережу. Ми й надалі будемо допомагати добудовувати та реконструйовувати школи, робити правильні розвиткові речі в ліцеях тощо. Маючи державну субвенцію за умови співфінансування з обласного та місцевого бюджетів до кінця 2023 року плануємо передати громадам ще близько 60 шкільних автобусів, – наголосив заступник начальника Львівської ОВА Іван СОБКО.

Леся ГОРГОТА

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До кінця березня Львівська ОВА по контакту 2022 року планує передати ще 55 «школяриків» на потреби територіальних громад області.Кожен «школярик» розрахований на 30 пасажирських місць. Усі – українського виробництва, які виготовив Черкаський автобусний завод.– На початку повномасштабної війни ми передали на потреби Збройних Сил «школярик». До нашої громади входить 67 населених пунктів, відповідно потреба в оновленні автопарку шкільних автобусів є значною. У співпраці з Львівською ОВА ми раніше вже отримали один «школярик». А сьогодні передамо новий автобус на потреби Сасівської опорної школи. У березні очікуємо на ще один школярик, однак будемо формувати запит на 2023 рік, щоб повністю покрити потреби нашої громади, –– У цей надзвичайно складний для України час тішимося, що маємо можливість отримати для дітей новий автобус. Переконаний, що новенький «школярик» забезпечить швидке та безпечне добирання учнів до школи.Тепер не доведеться в холодну пору року іти до школи пішки, новий автобус забезпечить комфортне добирання до навчальної установи.– У співпраці із Львівською обласною військовою адміністрацією для Золочівського району ми придбали близько двадцяти автобусів. Робимо все для того, щоб наші діти безпечно могли добиратись до школи. До кінця лютого голови територіальних громад мають змогу подати до департаменту освіти та науки свої пропозиції та можливості співфінансування «школяриків» на 2023 рік.– Дуже легко працювати, коли є розуміння освітніх потреб. Купівля нових автобусів стала результатом нашої роботи в напрямку покращення умов добирання учнів до навчальних закладів територіальної громади. Ми дбаємо про те, щоб діти в комфорті та теплі доїжджали на уроки. Дякую міському голові, депутатському корпусу та виконавчому комітетові, котрі відгукнулись на наш запит, –