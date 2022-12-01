Новини Золочівщини
Проєкт "Тільки разом – заради миру"
Війна має величезний руйнівний вплив на життя та добробут дітей та дорослих, їхнє фізичне та психічне здоров’я. Доступ до середньої та дошкільної освіти, безпечного навчального середовища, здорового харчування та фізичної активності є необхідною умовою для здоров’я людей та їх гармонійного розвитку. Сотні закладів освіти вже зруйновані або пошкоджені, мільйони дітей виключені з навчального процесу. Відсутність доступу до освіти створює серйозні ризики та матиме довгостроковий негативний вплив. Водночас заклади середньої, дошкільної освіти, будинки культури стають прихистком і тимчасовим житлом для мільйонів внутрішньо переміщених людей в Україні. У місті Золочеві та інших населених пунктах Золочівської міської територіальної громади Золочівського району Львівської області всі стараються допомогти внутрішньо переміщеним особам із зони бойових дій. Водночас роблять все для того, щоб люди, котрі постраждали від війни, змогли інтегруватись у громаду, мати можливість самореалізації.
Золочівська міська рада спільно із Благодійним фондом «МХП – громаді» втілила проєкт «Тільки разом – заради миру». В рамках проєкту замінено вікна у спортивному залі, при Народному домі села Білий Камінь. Загальна вартість проєкту становить 148440 гривень.
– Чи не найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб зосереджено саме на території села Білий Камінь, – розповідає староста Олександра КІНДРАТ. – Важливо не лише надати їм житло, а й подбати про їх адаптацію, про залученість у життя села. У громаді відбувається чимало заходів, в яких спільно беруть участь як місцеве населення, так і ті, хто приїхав у громаду з територій, охоплених бойовими діями. Дуже часто такі заходи відбуваються за підтримки Благодійного фонду «МХП – громаді», за що ми їм щиро вдячні. Реалізація проєкту «Тільки разом – заради миру» – це ще один крок у нашій співпраці, що дасть можливість проводити спільні спортивні заходи у холодну пору року.
Золочівська міська рада спільно із Благодійним фондом «МХП – громаді» втілила проєкт «Тільки разом – заради миру». В рамках проєкту замінено вікна у спортивному залі, при Народному домі села Білий Камінь. Загальна вартість проєкту становить 148440 гривень.
– Чи не найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб зосереджено саме на території села Білий Камінь, – розповідає староста Олександра КІНДРАТ. – Важливо не лише надати їм житло, а й подбати про їх адаптацію, про залученість у життя села. У громаді відбувається чимало заходів, в яких спільно беруть участь як місцеве населення, так і ті, хто приїхав у громаду з територій, охоплених бойовими діями. Дуже часто такі заходи відбуваються за підтримки Благодійного фонду «МХП – громаді», за що ми їм щиро вдячні. Реалізація проєкту «Тільки разом – заради миру» – це ще один крок у нашій співпраці, що дасть можливість проводити спільні спортивні заходи у холодну пору року.
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