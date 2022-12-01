Золочівська міська рада спільно із Благодійним фондом «МХП – громаді» втілила проєкт «Тільки разом – заради миру». В рамках проєкту замінено вікна у спортивному залі, при Народному домі села Білий Камінь. Загальна вартість проєкту становить 148440 гривень.– Чи не найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб зосереджено саме на території села Білий Камінь, – розповідає староста Олександра КІНДРАТ. – Важливо не лише надати їм житло, а й подбати про їх адаптацію, про залученість у життя села. У громаді відбувається чимало заходів, в яких спільно беруть участь як місцеве населення, так і ті, хто приїхав у громаду з територій, охоплених бойовими діями. Дуже часто такі заходи відбуваються за підтримки Благодійного фонду «МХП – громаді», за що ми їм щиро вдячні. Реалізація проєкту «Тільки разом – заради миру» – це ще один крок у нашій співпраці, що дасть можливість проводити спільні спортивні заходи у холодну пору року.