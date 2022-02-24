8 ворожих ракет вдарило по Яворівському полігону, 9 - загиблих, 57- поранених

Російські агресори обстріляли рано-вранці в неділю, 13 березня, Міжнародний центр миротворчості та безпеки біля села Яворів у Львівській області (Яворівський полігон). Про це повідомляє Львівська обласна військова адміністрація. У результаті атаки 9 людей загинули, ще 57– отримали травми різного ступеню важкості.

«Окупанти завдали авіаудару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки. За попередніми даними, вони випустили вісім ракет. Інформація про постраждалих встановлюється», – йдеться в повідомленні.

Про втрати серед українців внаслідок атаки росіян на полігон у Львівській області розповів на пресконференції голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Наразі 57 людей травмовані й уражені та перебувають у лікарні, 9 Героїв, за офіційно підтвердженими даними, – загинули», – повідомив Максим Козицький.

Серед постраждалих є не лише військові, але й цивільне населення.

Загарбники атакували, за попередньою інформацією, з російського Саратова. Ворог випустив понад 30 ракет. Спрацювала система протиповітряної оборони, тому певну кількість ракет вдалося збити.

Під удар потрапив Яворівський полігон. На місці працюють рятувальники, вони здійснюють розбір уламків.

Голова ОВА закликав не поширювати в мережі фото, відео руйнувань.