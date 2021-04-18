Завтра Львівщина переходить у «жовту» зону

З 00 годин 00 хвилин 26 квітня 2021 року на території Львівської області застосовуються обмеження, передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки.

Львівщина переходить у «жовту» зону. Таке рішення прийняли сьогодні на позачерговому засіданні Державної комісії з питань ТЕБ і НС. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.