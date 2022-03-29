На Львівщині була загроза ракетної небезпеки: Максим Козицький про добу в області

За минулу добу, на Львівщині один раз транслювалося сповіщення про повітряну небезпеку. Як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, була загроза ракетного нападу з акваторії Чорного моря. саме тому лунала сирена.



''За вчорашній день мали два вкиди в мережі про дії ворога на території Львова та області. В обидвох випадках інформація не підтвердилася.

Ворог хоче налякати нас, розділити та посіяти паніку. Не піддавайтесь. Вірте в ЗСУ та черпайте інформацію з офіційних джерел'', - наголосив очільник області.



Разом з тим, за добу, що минула в області розселили ще понад 3 тисячі людей з регіонів, де тривають бойові дії. Від початку повномасштабного вторгнення, за офіційними даними, на Львівщині надали прихисток 271 тисячу людей. Також значна частина вимушених переселенців поселилась самостійно.



Кордон через пункти пропуску у Львівській області перетнули понад 18 тисяч людей. Від 24 лютого через переходи у нашій області за кордон виїхали 1 мільйон 361 тисяча людей. Повернулися за добу в Україну через переходи на заході країни 21 тисяча українців. З 24 лютого – 537 тисяч наших громадян.



Також начальник адміністрації додав, що поліція за добу опрацювала 1131 звернення щодо підозрілих людей, автівок та об'єктів.