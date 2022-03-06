Ваша праця забезпечує громаді відчуття впевненості і надійності - міський голова Золочева Ігор Гриньків



Леся ГОРГОТА Розмовляла

– У час війни кожен громадянин зобов’язаний боронити свою державу, і якщо сьогодні лінія фронту у Миколаєві, Харкові, Києві, то це – фронт кожного з нас. Цей фронт у свідомості кожного з нас. Що я роблю і що зробив для нашої перемоги над агресором – переконаний, що саме такі запитання має ставити собі кожен українець, українка чи то в Україні чи за кордоном.– Ми згуртувались навколо допомоги військовим, і на передовій, так і тут – в тилу. Для громади першочергове завдання – підтримка війська. З нашого боку – це народна війна і з кожним днем це стає очевидніше. Свідомо не говоритиму про підтримку військових багато, не виділятиму когось окремо, щоб не применшити чи образити інших. Всіх закликаю – діяти, діяти, діяти.– Загибель кремлівського монстра відбудеться, якщо проти нього повстане весь цивілізований світ. На мою думку, світ це починає розуміти. Дотепер москалі діяли за принципом, що переможців у цьому світі не судять. Їх бояться. Але це було дотепер. Наші партнери з м. Шьонінгена (Німеччина) та Олава (Польща) з перших днів відгукнулись про надання гуманітарної допомоги. Сьогодні перетнув кордон вже другий вантаж гуманітарної допомоги з Шьонінгена. Наші партнери розміщують у себе біженців з України. Допомагають, чим можуть. Товариство гміни Яблонна-Ляцка (Республіка Польща), яке має партнерські відносини із школою у селі Сасів, передало для наших військових, окрім продуктів та медичних засобів, дуже необхідні прибори нічного бачення, військові біноклі, радіостанції та інші електронні засоби. Велике їм за це дякую.– Львівською обласною військовою адміністрацією на Львів Арена сформовано колцентр, який координує роботу з територіальними громадами щодо розселення людей, які звертаються по допомогу у проживанні. Ми підлаштовуємо придатні для цього приміщення гуртожитків закладів професійної освіти, коледжів, готуємо для поселення приміщення дитячих садочків, шкіл та інших закладів бюджетної сфери. Після мого звернення до громади, на гарячу лінію міської ради надходять пропозиції від мешканців про готовність надати свої помешкання для біженців. Станом на 16 березня 2022 року до ЦНАПУ Золочівській міської ради звернулося 1196 осіб, які тимчасово проживають у громаді.Очевидно, що якась частина людей ще дореєстровується. Ми намагаємось сприяти їм у пошуку житла, забезпеченні харчами, одягом. Налагоджуємо процес продовження навчання дітей та можливого працевлаштування дорослих.– Я не засуджую їхній вчинок, але якщо відверто – не розумію. Ми усі є свідками справжнього масового знищення українського народу в Маріуполі, Харкові та інших містах і селах. Це трагедія, масштабів якої можливо ми не усвідомлюємо ще до кінця, бо не маємо об’єктивної інформації. Але у нашій громаді не ведуться бойові дії. Яка необхідність в першу чергу нашим мешканцям їхати чи в Польщу, чи в Німеччину. Зараз ми вишукуємо квартири, щоб заселити сім’ї військовослужбовців з зони бойових дій, котрі хоробро б’ють ворога, а окремі наші мешканці позамикали свої квартири, а самі мешкають за кордоном. А чи не правильніше було відправити за кордон сім’ї з зони бойових дій. Можливості Польщі та Німеччині теж не безмежні. Туди виїхало декілька мільйонів наших громадян.– Вважаю, що так. Чоловіки в громаді згуртувались на забезпечення правопорядку. Патрулювання військових, поліції, добровольчих підрозділів дає свій результат. З перших днів в окремих селах так забарикадували заїзди, що це сьогодні загрожує пожежній безпеці. Я дав вказівку старостам порозсувати перепони, бо це питання порушувалось вже на засіданні комісії з питань надзвичайних ситуацій. Тільки тісна співпраця з військовою адміністрацією та силовиками, чітке безумовне дотримання законів воєнного стану, бойовий, патріотичний дух всіх і кожного приведе Україну до перемоги над підступним, сильним, жорстоким і цинічним ворогом.– Насамперед хочу наголосити, що в у час воєнної агресії ми тут, на Заході України, маємо працювати, щоб стати економічним центром та фронтом для всієї України. Я звернувся до місцевих підприємців гуртуватися і ставати до праці. Адже працівники мають отримувати зарплату, підприємства мають працювати, виробляти продукцію, продавати товар. Щоб забезпечити продовольчу безпеку держави, наші аграрники повинні засіяти кожен клаптик землі у громаді, а це у сьогоднішніх умовах також непросто.Окрім того в економічному відділі Золочівської міської ради ми готові надавати допомогу з релокацією та пошуком приміщень, у відділі також надаватимуть консультації та важливу інформацію. Ми чітко розуміємо, що одним із завдань ворога є знищення нашої економіки. Маємо спільно зробити все можливе для того, щоб цього не допустити.– Сьогодні робітники комунальних служб – ще одні герої цієї війни. Вони під обстрілами та навіть в окупації, намагаються підтримувати нормальне життя міст: відновлюють розбомблені котельні під звуки сирени, лагодять мережі та навіть вивозять сміття під обстрілами.У нашій громаді попри великий наплив людей з інших регіонів критична інфраструктура працює безперебійно. Наші комунальні служби працюють в умовах подвійного навантаження, цілодобово та вирішують поточні проблеми. Дякую нашим комунальникам за їхню щоденну нелегку працю. Бажаю усім нам спільно перемогти ворога. І нехай нарешті запанує мир на нашій українській землі.