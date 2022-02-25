Міський голова Золочева звернувся до мешканців територіальної громади з проханням поселити біженців

«Звертаюсь до Вас усіх, мешканців Золочева та сіл, власників житлової нерухомості! Чужої біди не буває. Частина Ваших квартир, будинків, стоять порожніми, в них ніхто не проживає. Прошу Вас прийняти до себе тимчасово тих, хто під загрозою смерті змушений був приїхати сюди і надіється на Вашу допомогу. Не будьте черствими до чужої біди і байдужим.

«Шановні мешканці Золочівської територіальної громади!Через активні бойові дії в Києві, Харкові, Сумах, Херсоні та інших містах і селах України у Львівську область прибуває значна кількість жінок з дітьми, літніх людей.Не всі біженці можуть дістатись до координаційного центру, що знаходиться на Арені Львів. Великий запит сьогодні є щодо розселення жінок з дітьми, осіб похилого віку у нашій громаді.Сьогодні тут, на Золочівщині, Ваш гуманітарний фронт. Бути байдужим сьогодні, значить – потурати окупантам. Дуже сподіваюсь на Ваше сумління і розуміння всього того, що відбувається в державі.» – звернувся до мешканців територіальної громади міський голова Ігор ГРИНЬКІВ.