Новини Золочівщини
Міський голова Золочева звернувся до мешканців територіальної громади з проханням поселити біженців
«Шановні мешканці Золочівської територіальної громади!
Через активні бойові дії в Києві, Харкові, Сумах, Херсоні та інших містах і селах України у Львівську область прибуває значна кількість жінок з дітьми, літніх людей.
Не всі біженці можуть дістатись до координаційного центру, що знаходиться на Арені Львів. Великий запит сьогодні є щодо розселення жінок з дітьми, осіб похилого віку у нашій громаді.
Сьогодні тут, на Золочівщині, Ваш гуманітарний фронт. Бути байдужим сьогодні, значить – потурати окупантам. Дуже сподіваюсь на Ваше сумління і розуміння всього того, що відбувається в державі.
Інформацію про можливість розселення біженців – жінок з дітьми та осіб похилого віку, прошу надати у Золочівську міську раду за телефонами: 097- 12 79 500, 4-2322, 4-2376,» – звернувся до мешканців територіальної громади міський голова Ігор ГРИНЬКІВ.
Через активні бойові дії в Києві, Харкові, Сумах, Херсоні та інших містах і селах України у Львівську область прибуває значна кількість жінок з дітьми, літніх людей.
Не всі біженці можуть дістатись до координаційного центру, що знаходиться на Арені Львів. Великий запит сьогодні є щодо розселення жінок з дітьми, осіб похилого віку у нашій громаді.
«Звертаюсь до Вас усіх, мешканців Золочева та сіл, власників житлової нерухомості! Чужої біди не буває. Частина Ваших квартир, будинків, стоять порожніми, в них ніхто не проживає. Прошу Вас прийняти до себе тимчасово тих, хто під загрозою смерті змушений був приїхати сюди і надіється на Вашу допомогу. Не будьте черствими до чужої біди і байдужим.
Інформацію про можливість розселення біженців – жінок з дітьми та осіб похилого віку, прошу надати у Золочівську міську раду за телефонами: 097- 12 79 500, 4-2322, 4-2376,» – звернувся до мешканців територіальної громади міський голова Ігор ГРИНЬКІВ.
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