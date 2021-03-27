ОРЕСТ КАВЕЦЬКИЙ: «ВДЯЧНІСТЬ ЛЮДЕЙ ТА ПІДТРИМКА БЛИЗЬКИХ ЗАВЖДИ НАДИХАЮТЬ, МОТИВУЮТЬ ТА НАДАЮТЬ СИЛ»

Орест Кавецький лише кілька місяців очолює Золочівську районну раду. Яким він бачить розвиток Золочівщини, як вирішує та планує вирішувати нагальні проблеми громад, якими пріоритетами керується у роботі? Про все це у нашому першому, відкритому та відвертому інтерв’ю із головою райради.

– Оресте Юрійовичу, усі знають: до обрання Вас головою Золочівської районної ради Ви були успішним бізнесменом. Що спонукало змінити все кардинально, і найперше, мабуть, змінитися самому, очоливши районну раду?

– Справа в тому, що успішне бізнес-керівництво та успішне керівництво органом місцевого самоврядування мають багато спільного. І те, й інше досягається шляхом ефективного менеджменту. Мета – розвиток нашого району, вирішення проблем громад – амбітна та абсолютно досяжна. Головне – правильно розставити пріоритети, створити команду однодумців, прислухатися один до одного. Одне із моїх завдань як голови районної ради – об'єднати зусилля депутатського корпусу та виконавчого комітету (працівників ради) в одному напрямку і рухатися тільки вперед. Як Ви знаєте, депутатський корпус представлений різними за поглядами політичними силами, однак знайти порозуміння, компроміс, баланс на благо кожного жителя району – ось моє прагнення і саме тут якості підприємця стають у нагоді.

– Що вдалось Вам зробити для Золочівщини за цей неповний рік як депутату, а тепер вже як голові районної ради?

– При розподілі вільних залишків бюджетних коштів районного бюджету на початку 2021 року я, як голова постійної комісії з питань бюджету та фінансів, був одним із ініціаторів щодо виділення коштів територіальним громадам. Зокрема, Поморянській громаді було надано 250 тис. грн. на співфінансування проєктів місцевих ініціатив, Золочівській – 2 млн. грн. на фінансову підтримку КНП «Золочівська ЦРЛ» для оплати розрахункових виплат медпрацівникам Поморянської та Глинянської лікарень. Ще 50 тис. грн. було виділено балансоутримувачам комунальних установ для проведення інвентаризації нерухомого майна. Вже на посаді голови районної ради ми разом із депутатським корпусом з районного бюджету надали фінансову підтримку Поморянській селищній раді у сумі 100 тис. грн. для недопущення заборгованості по заробітній платі медичним працівникам КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги».

Однією із найважливіших моїх ініціатив для розвитку району, як депутата, я вважаю проведення Конкурсу на найкращий ескіз герба Золочівського району, що мав за мету отримати нову символіку, яка б об'єднувала Бродівщину, Золочівщину та Бузеччину. Герб спроектувала молода художниця із Золочева Катерина Навроцька, і в свою чергу він пройшов усю процедуру погодження Українським геральдичним товариством та був затверджений сесією районної ради.

Ще одна моя ініціатива – Дитячо-юнацький конкурс декламування поезії Шевченка. Дуже тішуся з того, що конкурс був надзвичайно масштабним і у ньому взяли участь 379 дітей та додатково 2 дошкільні навчальні заклади. Крім 5-ти переможців у своїх вікових категоріях, кожен учасник отримав заохочуючі призи. Розвиток культури вкрай необхідний для становлення нашого молодого покоління, тому планую продовжувати такі конкурси й надалі.

Традиційно – це Великодня благодійна акція. Загалом мною було закуплені продуктові харчові набори для більше як 500 малозабезпечених родин, одиноких літніх людей, людей з інвалідністю та інших категорій, що потребують допомоги. Такі ж акції я проводжу щороку для діточок перед святом Миколая. Зокрема, минулого року 2000 святкових наборів отримали діти Бродівської, Підкамінської, Заболотцівської, Буської, Красненської, Золочівської, Поморянської, Радехівської та Лопатинської територіальних громад.

Також, я постійно здійснюю поїздки по територіальних громадах нашого району, щоб на власні очі побачити, які першочергові завдання потрібно допомогти вирішити. Спілкуючись з керівництвом громад, старостами, медперсоналом, вчителями, працівниками народних домів, я формую для себе той об'єм роботи, який повинен та можу виконати. Тут головне бажання і вміння комунікувати та домовлятися з іншими організаціями району, адже в кінцевому результаті виграють всі. Можу навести кілька таких прикладів по Золочівській територіальній громаді. Зокрема, спільними зусиллями з керівництвом ДП «Золочівський держлісгосп» замінено підлогу в літньому павільйоні та відремонтовано дерев’яний будиночок на території Золочівського ДНЗ № 6, а особисто від себе я придбав для закладу дитячу гойдалку. Також, вкрай важливо було придбати лінію для роздачі їжі (марміт) для шкільної їдальні Золочівського економічного ліцею. І я допоміг це вирішити, зробивши власний внесок для цього приладдя у розмірі 25 тис. грн. Таку ж суму було перераховано на відділ освіти Золочівської міської ради для закупівлі обладнання для шкільної їдальні Сасівського ЗСО І-ІІІ ст. за нашої спільної ініціативи з місцевими підприємцями. Також у взаємодії з підприємцями відремонтовано шкільний автобус для Зозулівського ЗЗСО І-ІІІ ст. на суму близько 15 тис. грн., бо всі чудово розуміють, що відсутність транспорту під час навчального року – це катастрофа і такого допускати не можна. Існує домовленість з бізнесом щодо виділення фінансового ресурсу на виготовлення та придбання дитячих ліжечок для ДНЗ «Пролісок» у с. Гончарівка. Разом із депутатським корпусом районної ради вже зараз працюємо над залученням коштів з Державного фонду регіонального розвитку у розмірі 65 млн. грн. на будівництво дошкільного дитячого закладу у с. Вороняки Золочівської ТГ – на сесії було прийнято відповідне звернення до Львівської ОДА. Це що стосується моїх ініціатив для навчальних закладів.

Зараз також завершуються роботи по проведенню водопостачання у приміщення пункту здоров’я, пошти та адмінбудівлі (колишньої сільської ради) у с. Велика Вільшаниця, а з підприємством «КраснеБрук» узгоджено виділення спонсорської допомоги у вигляді бруківки для замощення церковного подвір’я у с. Гологори. Тобто робота триває та триватиме й надалі – у цьому плані все гаразд. Вдячність людей та підтримка близьких завжди надихають, мотивують і надають сил рухатися тільки вперед.

– Ви неодноразово наголошували, що сільське господарство для вас не чуже. Яким Ви бачите його розвиток у Золочівському районі?

– Так, дійсно я розпочинав свій трудовий шлях з молочарства, тому не з чуток знаю про сільське господарство, а також плюси та мінуси цієї галузі. І у продовження теми про те, що вже вдалося зробити хочу додати наступне. У червні я організував зустріч з малими сільгоспвиробниками Золочівщини, Бузеччини та Бродівщини. І ми разом дійшли консенсусу щодо необхідності створення на теренах новоутвореного Золочівського району Асоціації фермерів та приватних землевласників, яка б реагувала на виклики сьогодення в умовах відкриття ринку землі, і небезпеки поглинання малих фермерських господарств великими латифундистами. Таке об'єднання – це й хороший механізм для залучення бюджетних та позабюджетних коштів на розвиток господарств його членів. Головою асоціації обрано Андрія Спільника. Хочу відмітити, що це перша така організація на теренах Львівщини, утворена за новим адмінустроєм.

Не можу стояти осторонь всім відомої проблеми з митулинським пасовиськом. Основна біда в тому, що більшість жителів села Митулин заробляють собі на життя продажем домашньої молочної продукції, яку везуть переважно на ринки Львова. Тому втрата пасовища – для них на рівні трагедії, адже це практично унеможливлює випас домашньої худоби, а в подальшому може призвести до зменшення поголів'я та повного занепаду села. Шукаю шляхи, щоб вирішити дане питання.

Також паралельно працюю над тим, щоб завдяки моїй програмі «Відродження села» в районі збільшувалась кількість робочих місць та утворювались нові родинні ягідні господарства, адже Всевишній нагородив нас, українців, родючими землями для того, щоб ми її правильно використовували, самі були ситі та могли нагодувати інших.

– Ви згадали про програму «Відродження села». Чи є якісь новини щодо її імплементації у нашому районі?

– Дуже радію з того, що ця моя ініціатива набирає все більше популярності та охоплює все більшу територію, не тільки Золочівщини, а й сусідніх районів. Так, у нашому районі програма працює у: с. Новий Милятин, с. Кізлів та с. Ріпнів Буської ТГ, с. Микити та с. Жарків Підкамінської ТГ, с. Скварява Золочівської ТГ. У сусідніх районах програма реалізовується у: с. Стрептів Кам'янка-Бузької ТГ, с. Зелений Гай Городоцької ТГ, с. Кустин, с. Увин та с. Березівка Лопатинської ТГ, с. Корчин та с. Стоянів Радехівської ТГ. Зараз спеціалісти «Відродження села» проводять аналіз ґрунту ще по кількох населених пунктах Львівщини, тому маю надію, що географія програми й надалі розширятиметься. У жовтні-листопаді планується посадка малини, тому, користуючись нагодою, запрошую усіх бажаючих взяти участь у програмі та почати власну прибуткову справу, працюючи на власному клаптику землі. Детальніше про Програму читачі вашого видання зможуть дізнатися за номером телефону (097)7205903.

Крім «Відродження села» у Золочеві щоп'ятниці працює ще один ініційований мною соціальний проєкт – «Соціальна Хатка Продуктів». Він зорієнтований на такі категорії наших громадян як: одинокі літні люди, ветерани праці, особи з інвалідністю, самотні мами, багатодітні сім'ї та інші. Мета проєкту – надати можливість незахищеним верствам населення придбати стратегічні продукти харчування без сплати комерційної націнки. Витрати на утримання продавців, оренду приміщення, послуги доставки товарів та комунальні платежі компенсує сам проєкт, тому продукти у «Соціальній Хатці Продуктів» відпускаються за собівартістю. Запрошую золочів'ян та гостей міста скористатися послугами цього проєкту.



Розмовляв

Володимир Наконечний