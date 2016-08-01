Проблеми особисті, а частіше – громадські

nus.in.ua, 3 лютого 2017, 13:02

27 січня у Золочівській районній раді відбувся прийом громадян депутатом Львівської обласної ради Тетяною Письменною, помічником першого заступника голови Львівської обласної ради Парасковії Дворянин – Ігорем Зубом, помічником депутата Андрієм Давидюком, депутатом Золочівської районної ради, головою депутатської фракції районної ради політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» Лесею Горготою.

Голова Вороняцької сільської ради Богдан Кмиць звернувся з проханням надати допомогу на лікування 21-річного мешканця села Вороняки Михайла Кмиця, а також посприяти в інформаційній підтримці. Тетяна Письменна запевнила у виділенні частково матеріальної допомоги із коштів обласної ради, а також скерувала звернення до народного депутата України, заступника голови Комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради Олени Сисоєнко. Ще одне питання, яке хвилює вороняцьку громаду – це ремонт дорожнього покриття на вулиці Широкій. З цим питанням, окрім сільського голови ,звернулись і представники ініціативної групи.

– На вулиці Широкій у селі Вороняки проживає близько 700 мешканців, з них більше сотні – діти дошкільного віку, близько 60 – шкільного, котрі доїжджають щодня «школяриком» у школу, – говорить мешканка с. Вороняки Оксана Мац. – Стан дороги вкрай незадовільний, що може призвести до дорожньо-транспортних пригод. Мешканці нашої вулиці вже звертались до голови Золочівської райдержадміністрації Володимира Недзельського, до керівника райавтодору. Однак, окрім усних відповідей про брак коштів, ми нічого не отримали. Проте всі розуміємо, що пройде зима і дорогою не зможе проїхати не лише шкільний автобус, а й рейсовий, про що неодноразово чули від перевізника та водіїв. Нами вже виготовлено кошторисну документацію на цю вулицю і ми б хотіли, щоб при розподілі коштів з обласного бюджету на ремонт доріг, було виділено кошти на ремонт нашої вулиці.

– Для того, щоб комісія з питань дорожнього господарства, інфраструктури, регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою, планування території та архітектури Львівської обласної ради розглянула можливість виділення коштів, насамперед потрібно, щоб керівництво району зрозуміло потребу у ремонті дороги і включило її до рекомендованого переліку об‘єктів, що ремонтуватимуться за кошти обласного бюджету у 2017 році, – пояснила Тетяна Олександрівна.

Сільський голова Жуківської сільської ради Василь Білецький разом із представниками громади звернулись на прийом з проханням налагодити рух рейсових автобусів, що їздять маршрутом Львів – Кропивна. А також жителі села Жуків не згодні із затвердженим Перспективним планом створення об‘єднаних територіальних громад, який затверджений по нашому району. Адже, якщо вони увійдуть до складу ОТГ із центром у селищі Поморяни, то це створить очевидні незручності для громади, адже Золочів значно ближче знаходиться, та й інфраструктура та транспортне сполучення кращі.

– Якщо ми говоримо про покращення якості життя громад і про те, що об‘єднання є добровільним, то потрібно зважати на бажання тих громад, – говорить Надія Курпіта. – У нас проведено вже громадські слухання, зроблено подворовий обхід і громада висловилась за приєднання до міста Золочева.

Депутат Львівської обласної ради пояснила про можливість внесення змін до Перспективного плану Золочівського району.

– Але для цього зусилля мають бути спільними, – підкреслила Тетяна Письменна.

Міський голова Золочева Ігор Гриньків порушив на прийомі питання створення при Золочівській райдержадміністрації окремої комісії по визначенню і відшкодуванню збитків власникам землі та землекористувачам, тобто територіальній громаді міста Золочева, завданої внаслідок самовільного зайняття та використання земельних ділянок у місті. Турбували міського голову і питання ремонту доріг, завершення реконструкції площі Вічевої тощо.

Жителі Золочівщини порушили чимало питань. На усі порушені жителями Золочівського району питання буде надано відповіді щодо можливості їх вирішення.



Ірина ДОМАРЕЦЬКА

