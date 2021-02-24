Результати дитячо-юнацького конкурсу від Ореста Кавецького

Ось і завершився дитячо-юнацький конкурс декламування поезії Шевченка, який був організований депутатом Золочівської районної ради Орестом Кавецьким. Подія була присвячена 207-ій річниці народження Великого Кобзаря. Конкурс проходив у соціальній мережі Фейсбук. Завданням учасників було відзняти відеоролик, у якому конкурсант декламує будь-яку поезію Т. Шевченка та завантажити його у групу конкурсу. Той, хто набере найбільшу кількість вподобайок і стане переможцем. Загалом в події взяли участь 379 діточок з громад колишніх Золочівського, Буського, Бродівського, Радехівського та Кам'янка-Бузького районів. Конкурсанти були поділені на 4-ри вікові категорії: «Дошкільнята», «Молодші школярі (учні 1-4 класів)», «Діти середнього шкільного віку (учні 5-9 класів)» та «Юнацтво (учні 10-11 класів та позашкільна молодь, якій не виповнилося 18 років)».

Золочівська громада багата талантами, адже має свого переможця у віковій категорії «Юнацтво». Ним стала Христина Мартинів, учениця 10 класу Червоненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Тож, 19 березня в приміщенні Золочівської районної ради Орест Кавецький разом із головою райради Ігорем Криськівим урочисто вручили диплом та призи 16-річній школярці, відео якої набрало 636 вподобайок.

Переможці в інших категоріях:

– у віковій категорії «Дошкільнята» – Оленка Бойко, 2 рочки, с. Криве Радехівської ТГ (866 вподобайок);

– у віковій категорії «Молодші школярі» – Марта Грицишин, 7 років, учениця 2-А класу Бродівської загальноосвітньої школи № 3 (1100 вподобайок);

– у віковій категорії «Діти середнього шкільного віку» – Оксана Андрущишин, 10 років, с. Вербівчик Підкамінської ТГ, учениця 5 класу Орихівчицького НВК (2100 вподобайок, що є рекордом конкурсу);

– приз «Глядацьких симпатій» отримала Марія Пасічник, 12 років, с. Батьків, Підкамінської ТГ, учениця 7 класу Звиженської ЗОШ І-ІІ ст. (1100 вподобайок).

Зазначимо, що на усіх 379 учасників чекали дипломи та сувенірні призи від організатора конкурсу Ореста Кавецького, тому, у суботу 20 березня відбулось їх вручення конкурсантам із Золочівської, Глинянської та Поморянської територіальних громад. Нагородження пройшло у м. Золочеві біля автошколи. Почесну місію виконала дружина депутата районної ради – Христина Кавецька.

Подібні конкурси Орест Кавецький обіцяє проводити регулярно, адже вони популяризують надбання української культури серед дітей та юнацтва, формують у підростаючого покоління національну свідомість.

Володимир Наконечний