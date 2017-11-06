Роль молоді у громаді села

nus.in.ua, 28 грудня 2017, 12:27

Одним із факторів, що загострює ситуацію у нашому регіоні, є суспільна апатія та низька самосвідомість сільських громад. Активна молодь із вищою освітою залишає місцевість, соціальні та економічні проблеми підривають традиційну основу сільських громад. Громадське суспільство вишукує різноманітні шляхи залучення громадян, зокрема мобілізує молодих активістів громад до процесу управління, планування та розвитку сільських територій.

Так, 15 грудня цього року відбулася сесія Струтинської сільської ради. Першим питанням порядку денного сесії було про реалізацію громадською організацією Золочівська Агенції регіонального розвитку проекту «Змінюємося разом» за підтримки Карпатського фонду «Дійсно разом 3.0». Проект направлений на зміцнення спроможності громади та органів місцевого самоврядування, а також на мобілізацію і спрямування потенціалу активної молоді села Струтин на розвиток громади.

На сесії сільської ради була оголошена цікава молодіжна ініціатива проведення конкурсу есе на тему: «Моє бачення ролі молоді у громаді мого села» та конкурсу на краще оформлення (дизайн, малюнок) приміщення Молодіжного Центру у Народному домі с. Струтин. Першими взяли участь у молодіжному конкурсі учні старших класів Струтинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів під керівництвом директора школи п. Любові Стельмах.

Окрім цього, з депутатами сільської ради обговорювались шляхи мобілізації активної молоді на розвиток громади, створення при виконкомі Молодіжної громадської ради, організації міжнародних молодіжних обмінів, а також участі в 2018 році сільської громади у проектах Євросоюзу та розвиток транскордонної співпраці направленої на вирішення проблем Струтинської сільської ради. Обговорювались і інші заходи, які реалізуються в громаді в рамках вказаного проекту, зокрема, обумовлювались дата і організація робіт по відкриттю Молодіжного центру, проведення сільських сходів та підключення Інтернету до Народного дому с. Струтин.



Микола ХУДЗЕЙ