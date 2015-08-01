Міжбюджетні відносини, чи передноворічне "диво"

nus.in.ua, 30 грудня 2016, 13:50

22 грудня відбулось чергове засідання сесії Золочівської міської ради. Ключовим питанням, яке виносилось на розгляд сесії було питання затвердження бюджету Золочівської міської ради на 2017 рік. Перед початком сесії до слова попросився голова Золочівської райдержадміністрації Володимир Недзельський. Прийшов, як зазначив сам Володимир Йосипович, щоб розставити пріоритети. То ж про які пріоритети йшлося?

– Насамперед, є громада Золочівського району. Ми всі є членами громади. Думаю, що жоден населений пункт не може відрізнятись від іншого, всі люди є однаковими. На рівні району приймається ряд програм. Більш, ніж третина населення всього району, – це населення міста Золочева. Чому власне я напередодні вашої бюджетної сесії про це говорю? Ми будемо мати набагато важчий наступний рік у плані фінансування бюджетних установ... Ці питання, які сьогодні виникають між міською і районною радою, спонукають до роздумів… Видатки є великі. Закликаю вас не ділити населення на сільське і міське. Не хотілось би, щоб сільське населення було в чомусь обділене. Суть мого звернення: я б просив депутатів міської ради, щоб ми спільно нормально будували оці міжбюджетні відносини.

Детальніше про це та про те як складались ці відносини у 2016 році запитуємо у депутата Золочівської міської ради, голови постійної депутатської комісії з питань бюджету, збору податків, економічної політики, інвестицій, підприємництва, транспорту і зв’язку Тараса КУЙБІДИ:

– Депутатський корпус Золочівської міської ради завжди ставився з розумінням до тих потреб, які виникали перед районним бюджетом. Що важко сказати про депутатів та керівництво Золочівського району. Якщо говорити про рік 2016, то при плановому бюджеті міста у 10 мільйонів гривень, з нього більше 1 мільйона гривень було скеровано до районного бюджету. Так з міського бюджету було скеровано 100 тисяч гривень для дошкільних навчальних закладів ДНЗ № 3 та № 4 м. Золочева для закупівлі енергозберігаючих сертифікованих двокамерних віконних конструкцій. На проведення капітального ремонту з заміною вікон у ДНЗ № 6 «Вербиченька» – 48 тисяч 800 гривень, ще 182 тисячі гривень для цього було залучено міською радою за рахунок Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Для проведення капітального ремонту з заміною вікон у ДНЗ № 7 «Веселка» – 42 тисячі 200 гривень, плюс долучили кошти ЄС/ПРООН в сумі 159 тисяч гривень. Для придбання спортивного інвентаря Золочівській ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 було виділено з міського бюджету 50 тисяч гривень. Ще 50 тисяч гривень депутати міської ради скерували на придбання обладнання та інвентаря для секції боксу Дитячо-юнацької спортивної школи. На придбання матеріалів, інвентаря та обладнання для Золочівського ЦДЮТ було виділено 16 тисяч гривень. Окрім того, міською радою виділялись кошти для дошкільних навчальних закладів на заробітну плату з нарахуваннями (лікарняні). Щодо галузі медицини, то у 2016 році для забезпечення безкоштовними медикаментами хворих з трансплантованою ниркою Золочівській ЦРЛ нами було виділено 300 тисяч гривень, ще 100 тисяч гривень виділили Золочівській ЦРЛ на придбання ліків для пільгових категорій населення міста Золочева. Загалом було здійсненно фінансування на загальну суму 1 054 000 гривень. Звичайно, потреб завжди є значно більше за можливості. Однак, зауважу, що з районного бюджету у 2016 році для потреб громади міста не було виділено жодної гривні. А це, як зазначив голова райдержадміністрації, все ж таки третина населення району.

Тож, про які міжбюджетні відносини йшлося у зверненні голови райдержадміністрації? Чому про них не йшлось, коли приймався районний бюджет? Не згадали і про золочівську громаду, коли проводили розподіл коштів у сумі 5 мільйонів гривень з обласного бюджету для ремонту доріг. Що стало причиною того, що районна влада повернулась лицем у бік громади міста Золочева? Мабуть, перед Новим роком дива таки трапляються.

