Новини Золочівщини
Ні! – Московському патріархату у Золочеві
Останнім часом скандалів, пов’язаних з діяльністю Української православної церкви Московського патріархату, побільшало. На тлі останніх подій виглядає більш ніж дивним те, що, за інформацією департаменту з питань культури Львівської ОДА, на Львівщині продовжують реєструвати релігійні громади УПЦ МП. Знаємо ж, що ця церква є активним компонентом гібридної війни Росії з Україною. І водночас на Львівщині будують нові храми цієї конфесії. Не встиг вщухнути скандал у сусідніх Бродах – там московський храм зводять неподалік військової частини! – як подібна ситуація почала визрівати у Золочеві. Ще у понеділок міський голова Золочева Ігор Гриньків поділився зі мною тривогою з цього приводу та розповів, що змушений був звернутись до працівників Служби безпеки України. Золочів, як і Броди, – місто церков і військових частин, що в цій ситуації неабияк тривожить. Як будували храм у Бродах? Придбали приватну ділянку зі старою хатою, її знесли, а на місці почали будувати релігійну споруду. Старий будинок із земельною ділянкою викупила колишня дружина одного бродівського судді. Потім вона його знесла. У неї був документ на землю і документ на будівництво індивідуального житлового будинку. На стадії незавершеного будівництва подарувала будинок релігійній громаді УПЦ Московського патріархату. Чи не стане подібною ситуація у Золочеві запитую у міського голови Золочева Ігоря ГРИНЬКІВА:
– Однією з характерних рис нашої золочівської громади є християнська міжконфесійна єдність. Спільні релігійні заходи у нашому місті кожен раз збирають дуже чисельно вірних Православної церкви України, Української греко-католицької Церкви та Римо-католицької церкви. В Генеральному плані нашого міста, що затверджений депутатами Золочівської міської ради, передбачені земельні ділянки для будівництва та обслуговування культових будівель, храмів. Золочівська міська рада дуже помірковано підходить до питання виділення землі під будівництво храму. У попередньому часі нами виділено земельні ділянки на вулиці Лесі Українки для будівництва храму Православної церкви України. Тут будівництво ще не розпочато. Також виділено земельну ділянку на вулиці Покрови-Вітровій для будівництва храму Української греко-католицької церкви. Храм Української греко-католицької церкви має бути збудований на вулиці Шевченка. На разі там лише споруджено капличку. Будуються нові храми Православної церкви України на вулиці Академіка Павлова та Черемшини.
Збудовано храм УГКЦ на вулиці Героїв Крут. Загалом потреби релігійних громад міста задоволені максимально. Потрібні лише гроші, бо спорудження навіть відносно невеликої церкви – це значні видатки для тої чи іншої релігійної громади. У Золочеві нема і не буде храму Московського патріархату. Хоча ЗМІ раз за разом висвітлюють скандали із захопленням української землі Московським патріархатом – у Львові, Ужгороді, Почаєві... Цей тиждень для мене розпочався також з тривоги, оскільки в понеділок до мене на особистий прийом прийшов отець Володимир Легкий та його син Богдан Легкий, котрі повідомили мене про ймовірність будівництва храму Московського патріархату у нашому місті на вулиці Труша. Незважаючи на те, що Золочівська міська рада з цього приводу не приймала жодних рішень, я терміново повідомив про цю ситуацію Золочівську районну державну адміністрацію та представників Служби безпеки України, витребував всі можливі документи. По факту маємо таку ситуацію. 14 серпня 2019 року особа на прізвище Шаховал Ольга Володимирівна набула права власності на частину житлового будинку та земельну ділянку на вулиці Труша, 9 в місті Золочів. Це підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. У Золочівському відділі архітектурно-планувального бюро виготовлено будівельний паспорт на реконструкцію з розширенням індивідуального садибного будинку. У встановленому порядку оформлено декларацію на початок будівництва цього будинку, яку видає ДАБІ у Львові. На перший погляд, нічого підозрілого. Що насторожує мене? Новий забудівник Шаховал Ольга Володимирівна, 1998 року народження, народжена у місті Почаїв Кременецького району Тернопільської області. У Золочеві її ніхто не знає. Її інтереси тут представляють треті особи. Ми всі розуміємо, що таке Почаїв, що таке церква Московського патріархату в Україні. Роман Кушнір, архітектор міста, оглянув схему забудови земельної ділянки, планування майбутньої забудови і припускає, що цілком можливо пристосування цього нібито житлового будинку під храм. «Якщо ця будівля буде збудована, то буде подібною до нашого храму Української греко-католицької церкви на вулиці Героїв Крут, біля стадіону», – каже Роман Кушнір. Звичайно, це поки що лише припущення мої та моїх колег з міської ради. Ми не заслухали пояснень заявниці Шаховал. Але це питання для нашої громади вкрай важливе. Саме тому воно так збурило людей і прикро, що це пробують використовувати у передвиборчих маніпуляціях. Я знаю одне, що немає нічого тайного, що б не стало явним. Ті, що стоять за цією аферою мусять розуміти, у Золочеві це не пройде так, як у Бродах. Там Московський патріархат купив житловий будинок і згодом «виросла» церква. Золочів’яни сильні і не тільки духом. Ми вже маємо практику як громадою не допустити самобуду, як це було на Вічевій. У Золочеві московські попи нам не будуть насаджувати ідеї «русского мира». Я дав розпорядження скликати позачергову сесію Золочівської міської ради. Обговоримо це питання на засіданні ради разом із нашими священниками і будемо рішуче діяти. Про перебіг подій з цього приводу буду інформувати громаду.
Розмовляла Леся ГОРГОТА
– Однією з характерних рис нашої золочівської громади є християнська міжконфесійна єдність. Спільні релігійні заходи у нашому місті кожен раз збирають дуже чисельно вірних Православної церкви України, Української греко-католицької Церкви та Римо-католицької церкви. В Генеральному плані нашого міста, що затверджений депутатами Золочівської міської ради, передбачені земельні ділянки для будівництва та обслуговування культових будівель, храмів. Золочівська міська рада дуже помірковано підходить до питання виділення землі під будівництво храму. У попередньому часі нами виділено земельні ділянки на вулиці Лесі Українки для будівництва храму Православної церкви України. Тут будівництво ще не розпочато. Також виділено земельну ділянку на вулиці Покрови-Вітровій для будівництва храму Української греко-католицької церкви. Храм Української греко-католицької церкви має бути збудований на вулиці Шевченка. На разі там лише споруджено капличку. Будуються нові храми Православної церкви України на вулиці Академіка Павлова та Черемшини.
Збудовано храм УГКЦ на вулиці Героїв Крут. Загалом потреби релігійних громад міста задоволені максимально. Потрібні лише гроші, бо спорудження навіть відносно невеликої церкви – це значні видатки для тої чи іншої релігійної громади. У Золочеві нема і не буде храму Московського патріархату. Хоча ЗМІ раз за разом висвітлюють скандали із захопленням української землі Московським патріархатом – у Львові, Ужгороді, Почаєві... Цей тиждень для мене розпочався також з тривоги, оскільки в понеділок до мене на особистий прийом прийшов отець Володимир Легкий та його син Богдан Легкий, котрі повідомили мене про ймовірність будівництва храму Московського патріархату у нашому місті на вулиці Труша. Незважаючи на те, що Золочівська міська рада з цього приводу не приймала жодних рішень, я терміново повідомив про цю ситуацію Золочівську районну державну адміністрацію та представників Служби безпеки України, витребував всі можливі документи. По факту маємо таку ситуацію. 14 серпня 2019 року особа на прізвище Шаховал Ольга Володимирівна набула права власності на частину житлового будинку та земельну ділянку на вулиці Труша, 9 в місті Золочів. Це підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. У Золочівському відділі архітектурно-планувального бюро виготовлено будівельний паспорт на реконструкцію з розширенням індивідуального садибного будинку. У встановленому порядку оформлено декларацію на початок будівництва цього будинку, яку видає ДАБІ у Львові. На перший погляд, нічого підозрілого. Що насторожує мене? Новий забудівник Шаховал Ольга Володимирівна, 1998 року народження, народжена у місті Почаїв Кременецького району Тернопільської області. У Золочеві її ніхто не знає. Її інтереси тут представляють треті особи. Ми всі розуміємо, що таке Почаїв, що таке церква Московського патріархату в Україні. Роман Кушнір, архітектор міста, оглянув схему забудови земельної ділянки, планування майбутньої забудови і припускає, що цілком можливо пристосування цього нібито житлового будинку під храм. «Якщо ця будівля буде збудована, то буде подібною до нашого храму Української греко-католицької церкви на вулиці Героїв Крут, біля стадіону», – каже Роман Кушнір. Звичайно, це поки що лише припущення мої та моїх колег з міської ради. Ми не заслухали пояснень заявниці Шаховал. Але це питання для нашої громади вкрай важливе. Саме тому воно так збурило людей і прикро, що це пробують використовувати у передвиборчих маніпуляціях. Я знаю одне, що немає нічого тайного, що б не стало явним. Ті, що стоять за цією аферою мусять розуміти, у Золочеві це не пройде так, як у Бродах. Там Московський патріархат купив житловий будинок і згодом «виросла» церква. Золочів’яни сильні і не тільки духом. Ми вже маємо практику як громадою не допустити самобуду, як це було на Вічевій. У Золочеві московські попи нам не будуть насаджувати ідеї «русского мира». Я дав розпорядження скликати позачергову сесію Золочівської міської ради. Обговоримо це питання на засіданні ради разом із нашими священниками і будемо рішуче діяти. Про перебіг подій з цього приводу буду інформувати громаду.
Розмовляла Леся ГОРГОТА
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