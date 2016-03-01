Потрібно взяти відповідальність за будинок

nus.in.ua, 13 лютого 2017, 16:02

2 лютого відбулось засідання виконавчого комітету Золочівської міської ради. Під час засідання розглядалось ряд важливих для громади міста питань. Члени міськвиконкому розглянули зміни до міського бюджету, які будуть виноситись на розгляд чергової сесії міської ради. Також обговорили Положення про призначення управителя з управління багатоквартирним будинком. Нагадаємо, що відповідно до змін у чинному законодавстві, визначено порядок призначення управителя багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники якого не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

Як повідомив міський голова Золочева Ігор ГРИНЬКІВ, до Золочівської міської ради ще у минулому році поступали пропозиції від управительських компаній з міст Харків, Кривий Ріг, Запоріжжя, Дніпро.

– Найкраще для мешканців багатоквартирних будинків об‘єднуватись та створювати ОСББ. Ті мешканці, котрі ще не створили об‘єднання співвласників багатоквартирних будинків, мають усвідомити, що потрібно брати на себе відповідальність за їхнє спільне майно і самим господарювати у своїх будинках. У Золочеві управительської компанії немає. І тому очевидно, що це буде компанія з іншого міста, яка отримуватиме квартплату та розпоряджатиметься нею на власний розсуд.

Окрім того, було переглянуто тарифи на вивезення твердих побутових відходів ТзОВ «Еко Баланс Золочів». Відтак, тариф для мешканців багатоквартирних будинків ціна зміниться з 7 грн. 10 коп. до 12 грн. 50 коп., а для мешканців приватного сектора з 10 грн. 90 коп. до 13 грн. 30 коп.

МКП «Золочівводоканал» звернулось до міськвиконкому про безоплатну передачу на баланс ОСББ «Наш дім 45» (вул. Львівська, 45) насосні станції в комплекті для підвищення тиску води.

