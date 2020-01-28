Новини Золочівщини
14:17, 31 січня 2020
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У Золочеві вночі проводили заміну водопроводу

 Щоб змінімалізувати незручності для водіїв, 31 січня у Золочеві проводили заміну водопроводу на вулиці Бродівській вночі. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук міський голова Золочева Ігор Гриньків.   «Заміна водопроводу на вулиці Бродівський у Золочеві. Роботи виконуємо у нічну пору, оскільки зараз значно менший рух транспорту, таким чином мінімалізуємо незручності для водіїв», – поділився з користувачами соцмережі Ігор Гриньків.
У Золочеві вночі проводили заміну водопроводу
Gazeta
Фото: НУС
Щоб змінімалізувати незручності для водіїв, 31 січня у Золочеві проводили заміну водопроводу на вулиці Бродівській вночі. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук міський голова Золочева Ігор Гриньків.
 
«Заміна водопроводу на вулиці Бродівський у Золочеві. Роботи виконуємо у нічну пору, оскільки зараз значно менший рух транспорту, таким чином мінімалізуємо незручності для водіїв», – поділився з користувачами соцмережі Ігор Гриньків.
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