Новини Золочівщини
У Золочеві вночі проводили заміну водопроводу
Щоб змінімалізувати незручності для водіїв, 31 січня у Золочеві проводили заміну водопроводу на вулиці Бродівській вночі. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук міський голова Золочева Ігор Гриньків. «Заміна водопроводу на вулиці Бродівський у Золочеві. Роботи виконуємо у нічну пору, оскільки зараз значно менший рух транспорту, таким чином мінімалізуємо незручності для водіїв», – поділився з користувачами соцмережі Ігор Гриньків.
Щоб змінімалізувати незручності для водіїв, 31 січня у Золочеві проводили заміну водопроводу на вулиці Бродівській вночі. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук міський голова Золочева Ігор Гриньків.
«Заміна водопроводу на вулиці Бродівський у Золочеві. Роботи виконуємо у нічну пору, оскільки зараз значно менший рух транспорту, таким чином мінімалізуємо незручності для водіїв», – поділився з користувачами соцмережі Ігор Гриньків.
«Заміна водопроводу на вулиці Бродівський у Золочеві. Роботи виконуємо у нічну пору, оскільки зараз значно менший рух транспорту, таким чином мінімалізуємо незручності для водіїв», – поділився з користувачами соцмережі Ігор Гриньків.
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