Онлайн-форма для приєднання до Звернення розміщена за посиланням:

Борітеся – поборете. Саме так можемо сприймати нинішню ситуацію, коли у Верховній Раді України намагаються протягнути зміни до виборчого законодавства України, які зведуть нанівець всі зусилля щодо впровадження реального самоврядування в країні.Добре розуміючи до чого приведе обрання депутатів на рівні села, невеликого міста, а також району та області суто від політичних партій, міський голова Золочева Ігор Гриньків першим забив тривогу. Він не чекав, що хтось буде відстоювати наші з вами інтереси, а звернувся прямо до Президента України, голови Верховної Ради України, Виконавчого директора Асоціації міст України, голови профільного комітету Верховної ради України, народних депутатів. Його позицію активно підтримали міські голови Львівщини, Вінниччини, Херсонщини.Але голосу міських голів народні депутати не почули. Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ухвалив зміни до Виборчого кодексу України і знизив кількість виборців у громадах, де можуть відбуватись вибори за мажоритарною системою до 10 тисяч осіб.Ось тепер набатом лунають голоси сільських, селищних, міських голів, які з відкритим зверненням подаються до Президента України, голови Верховної Ради України, народних депутатів України, вимагаючи: «встановити межу для партійної виборчої системи в місцеві органи представницької влади в 50000 виборців – це дозволить зберегти мажоритарну систему для всіх громад, утворених на базі сіл, селищ та малих міст. Також вимагаємо не повертати партійну виборчу систему для районних та обласних рад, які покликані відстоювати спільні інтереси громад».Щоб добитись реального самоврядування в Україні, успішного завершення найдієвішої реформи децентралізації, кожен, хто розуміє небезпеку запропонованих змін до виборчого законодавства країни, може (і навіть повинен) поставити свій підпис під цим зверненням.ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯПрезиденту України В. О. ЗеленськомуГолові Верховної Ради України Д. О. РазумковуНародним депутатам УкраїниМи, сільські, селищні, міські голови, старости, депутати місцевих рад та громадські активісти, звертаємося до Вас із вимогою зупинити запровадження партійної виборчої системи на рівні сільських/селищних рад, міських рад малих міст, районних та обласних рад, не допустивши прийняття Верховною Радою змін до статті 192 Виборчого кодексу України. Цими змінами для всіх сільських, селищних та міських громад чисельністю понад 10000 виборців, а також для районних та обласних рад скасовується мажоритарна і запроваджується партійна виборча система. Ці зміни призведуть до партизації виборів на місцевому, субрегіональному та регіональному рівні за 110 днів до виборів.Внесення суттєвих змін до виборчого законодавства у рік виборів суперечить загальновизнаним європейським принципам. Однак 2 липня 2020 року Комітет державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради, проігнорувавши заперечення з боку всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування та національних експертів, підтримав відповідні поправки до законопроекту № 3485.Ми вже неодноразово зверталися до законодавців через асоціації органів місцевого самоврядування, але нас не почули. Тому ми мусимо звернутися особисто до керівництва держави та народних депутатів, від яких залежить ухвалення цього доленосного рішення.Більшість обраних депутатів та голів сільських/селищних рад, міських рад малих міст (об'єднаних територіальних громад) є поза політикою. В умовах політичної нестабільності на загальнодержавному рівні та низького рівня політичної культури на рівні громад це забезпечує збереження відносного спокою та стабільності в громадах.За відсутності діючих осередків абсолютної більшості політичних партій на рівні громад та навіть районів, зміна системи виборів несе в собі значні загрози для стабільного старту новоутворених громад в умовах нової територіальної організації влади.Запропонована виборча система позбавляє жителів невеликих громад права на самовисування в депутати місцевих рад. А відповідно до принципу, зафіксованого у Копенгагенському документі ОБСЄ 1990 року, держави мають поважати право громадян змагатись за політичні і державні посади як самостійно, так і в якості представників певних політичних партій, без дискримінації.Окремі виборчі округи можуть взагалі залишитися без обраних депутатів, натомість інші будуть представлені декількома депутатами. Тому затвердження системи голосування у запропонованому форматі має ознаки перешкоджання реалізації права окремих населених пунктів громади мати своїх представників у раді громади.Однакові громади будуть штучно поділені за виборчою системою, а районні та обласні ради стануть партійними надбудовами над громадами, що суперечить самій ідеї децентралізаційної реформи.У разі прийняття запропонованих змін буде фактично знівельовано здобутки децентралізації, і більшість мешканців сіл і селищ будуть відчувати себе зрадженими. Саме цього вони боялись, постійно нагадуючи про ситуацію з об'єднаннями в колгоспи, коли у селян конфісковували майно. Фактично сьогодні народні депутати діють так само, забираючи у жителів громад право реально впливати на прийняття рішень на рівні своєї громади. Найбільше надбання Реформи № 1 для сільських територій може перетворитися у одну з найбільших втрат лише через одне нерозумне рішення Верховної Ради. Це призведе до розчарування та посилення недовіри громадян до центральної влади.Вимагаємо прислухатись до здорового глузду та, зважаючи на реальну ситуацію в країні, з метою збереження місцевого САМОВРЯДУВАННЯ, встановити межу для партійної виборчої системи в місцеві органи представницької влади в 50000 виборців – це дозволить зберегти мажоритарну систему для всіх громад, утворених на базі сіл, селищ та малих міст. Також вимагаємо не повертати партійну виборчу систему для районних та обласних рад, які покликані відстоювати спільні інтереси громад.Звернення ініційоване Правлінням Всеукраїнської асоціації громадЗвернення підтримане Асоціацією ОМС Чернівецької області «Агенція розвитку громад Буковини»Звернення підтримане Асоціацією об'єднаних територіальних громадЗвернення підтримане ГО «Асоціація малих міст»Звернення підтримане Місцевою асоціацією ОМС «Об’єднані територіальні громади Рівненщини»Звернення відкрите для підтримки для всіх асоціацій органів місцевого самоврядування (як всеукраїнських, так і місцевих), для інших громадських об’єднань.Закликаємо підписати це Звернення УСІХ сільських, селищних, міських голів, голів районних та обласних рад, старост та депутатів відповідних місцевих рад – незалежно від членства у тих чи інших асоціаціях!