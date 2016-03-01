Коли ви працюєте – ви будуєте майбутнє україни

nus.in.ua, 19 грудня 2016, 12:26

9 грудня міський голова Золочева Ігор Гриньків взів участь у Конференції уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації міст України, що відбулась у Києві.

Відкрив конференцію голова Асоціації міст України, Київський міський голова Віталій КЛИЧКО.

Серед гостей заходу – Прем'єр-Міністр України Володимир Гройсман, Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, народні депутати України, представники Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента України, експерти міжнародних проектів.

Глава Уряду Володимир ГРОЙСМАН зазначив, що, починаючи з 2006 року, він вдесяте вже бере участь у загальних зборах АМУ. Цього року символічно, що це відбувається у рік 25-річчя незалежності України.

– Починаючи з 2014 року, після революції Гідності, Уряд постійно спілкується з місцевим самоврядуванням та асоціаціями, зокрема й Аоціацією міст України. Реформа з децентралізації, яка нині реалізується, тримається на трьох китах: повноваження, фінансові ресурси та відповідальність. Громади демонструють успіхи в процесі реформи, хоча вона непроста. Тенденції до зростання місцевих бюджетів підтверджують це. Місцеві бюджети відповідно, якщо порівнювати 2015 і 2016 роки, зросли на понад 60%, на 44 млрд. грн. Ми маємо сьогодні за 11 місяців 104,1% виконання місцевих бюджетів, які були затверджені і заплановані місцевими радами. Це означає, що ми маємо постійну тенденцію зростання. І на 2017 рік ми бачимо зростання на рівні 25% по місцевих бюджетах. А в житті це – шкільні автобуси, відкриття опорних шкіл, відремонтовані дороги, ФАПи та інше. Слід розуміти, що успіхи об’єднаних громад – це успіхи людей, які в них живуть.

Також перед міськими головами виступив голова Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко: «Роботу місцевого самоврядування не бачать, але завжди відчувають. Коли все працює – то питань немає. І хай так буде надалі».

Народний депутат Оксана ПРОДАН, яка є представником Голови АМУ у парламенті, наголосила: «Коли ви працюєте – ви будуєте майбутнє України». Також вона подякувала Асоціації і підкреслила, що АМУ сильна, бо мери тримаються разом.

Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій ЗУБКО звернувся до учасників зборів, міських голів, щодо необхідності посилення роботи з народними депутатами від регіонів щодо підтримки прийняття парламентом законодавчих ініціатив, спрямованих на подальше впровадження децентралізації та секторальних реформ. Він нагадав, що цього тижня Верховна Рада «провалила» День децентралізації і не прийняла жодного законопроекту у цій сфері. Також Віце-прем’єр повідомив, що Уряд готує рішення щодо монетизації пільг, зокрема, пільгових перевезень та закликав Асоціацію міст України підтримати Уряд у його діях щодо реалізації децентралізаційних реформ.

Враженнями від Конференції ділиться і міський голова Золочева Ігор ГРИНЬКІВ:

– Сьогодні відчувається, що Уряд є партнером місцевого самоврядування, громад та асоціації, яка представляє їх інтереси. Під час конференції глава Уряду Володимир Гройсман наголосив, що Уряд і надалі готовий працювати в діалозі. Асоціація міст України дуже активно долучається до законотворчих процесів і дуже багато питань, які пропонувалися Асоціацією міст України, закладені вже в бюджеті наступного року. Напередодні прийняття бюджету 2017 року Уряд закликав додатково підтримати ті законопроекти, які важливі сьогодні і по децентралізації, і по підсиленню місцевого самоврядування, і по напрямку енергоефективності. Тому що закон про комерційний облік, закон про житлово-комунальний простір, закон про енергоефективність будівель – це ті речі, які дозволяють модернізувати не тільки житловий сектор, а і повну інфраструктуру міста. Приємно що до міських голів дослухаються і ті рішення, які стосуються місцевого самоврядування, погоджуються з Асоціацією міст України.

