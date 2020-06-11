Міські голови відстоюють права громад

– Сьогодні ми звертаємо увагу законодавців на те, що недоцільно вносити зміни у виборче законодавство в частині виборів до місцевих рад., запроваджувати партійну виборчу систему на виборах у місцеві громади. Ми маємо досвід. Ми пройшли вже одну каденцію, коли депутати у нас всі партійні. Багато сільський територій не мають свого представництва у радах, на місцях в деяких громадах є абсолютний безлад, до влади приходять випадкові, безвідповідальні люди, вони не звітують перед своїми виборцями, котрі їх обирають, а звітують перед своїми партійними керівниками. Це – неприпустимо. Сьогодні партійна виборча система руйнує фундамент місцевого самоврядування. Сьогодні ми прийшли сказати категоричне «НІ» пропорційній виборчій системі, партійній виборчій системі, тому що ми на місцях вирішуємо питання води, каналізації, світла, доріг, ми робимо все для того, щоб життя наших людей було комфортним. Ми хочемо, щоб до місцевих рад обирали найавторитетніших представників громади, щоб вони справедливо вершили місцеве самоврядування. Так було завжди. Партії в нас не є з великим досвідом, з великою традицією, вони не можуть брати на себе відповідальність. Наші партії здебільшого це проекти наших олігархів, котрі на місцях візьмуть будь-кого в свої команди для того, щоб приймати ті чи інші рішення на свою користь. Люди сьогодні мають всі категорично сказати «Ні» партійним виборам. От тоді буде реальне самоврядування.У перерві між голосуваннями до міських голів вийшли народні депутати. На жаль, депутат від нашого округу не знайшов часу на те, щоб вийти і запитати, що роблять під стінами Парламенту міські голови та посадові особи міст Золочева, Миколаєва, Перемишлян, Нового Роздолу. Вийшли інші депутати. Котрі вболівають за свої громади.– Сьогодні, в день, коли в Парламенті відбуваються засідання, не пожалівши свого часу і здоров’я, міські голови Львівщини зібрались під головною будівлею країни, щоб відстояти насамперед інтереси кожного мешканця, кожної громади. Депутати в першому читанні проголосували зміни до Виборчого кодексу України, які передбачають захід політичних партій у місцеве самоврядування. Це негативно вплине на розвиток місцевих громад. Тому міські голови адекватно відстоюючи позицію кожного мешканця пропонують депутатам залишити мажоритарну систему виборів в кожній громаді. Це допоможе їх розвитку, адже тоді кожна вулиця, кожен будинок матимуть свого представника в своїй раді і знатимуть до кого звернутись з того чи іншого питання. В разі, якщо Парламент прийме проект Закону, що передбачає виключно партійну систему, то це буде означати, що питання розвитку громад відійде на другий план, а на перший вийде політичне поборювання депутатами одне одного.– Хочу подякувати Львівському відділенню Асоціації міст, міським головам Львівщини, котрі сьогодні тут зібрались із дуже важливих причин. Їх хвилює, як будуть проходити вибори у наші новостворені громади. Дуже важливо, щоби кожне село, чи кожна вулиця в місті були представлені депутатом, щоб були люди, котрі відповідатимуть за конкретну територію. А, власне, система виборів, котра зараз пропонується, зводить мажоритарну систему на партійну і виходить так, що ці території можуть не представлятися ніким. А в наших громадах вирішують не глобальні політичні процеси, а питання господарські. Політичні представники хай вже розбираються між собою на рівні обласної та Верховної рад, а не переносити політичні баталії на рівні громад, де всі люди знають один одного і поважають один одного. Тому моя позиція дуже проста. Ми повинні зробити такі зміни у Виборчому кодексі, які убезпечать мажоритарні вибори до наших громад.міські голови Львівщини зустрілися з головою комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрієм Клочком та його заступником Романом Лозинським, яким передали свої вимоги.До акції львів’ян приєдналася делегація депутатів Ладижинської міської ради з Вінницької області, телефоном їх підтримали Полтавське, Херсонське і Донецьке регіональні відділення.