Владу на місцях - людям

– Обов’язок обирати і право бути обраним це різні речі, хоча і стосуються одного – великої відповідальності за наш завтрашній день в державі, в громадах. Вибори депутатів місцевих рад дуже чутливі для нас усіх, бо торкаються вирішення наших щоденних проблем. Від виборів до виборів ми мали ставати мудрішими, вдосконалювати виборче законодавство, розвивати демократію і народовладдя, відповідно до Конституції України, оскільки носієм влади є народ. Але перед нами поставали все нові виклики. Не маю на меті образити того чи іншого депутата, що є представником будь-якої політичної партії. Але працюючи тривалий час у місцевому самоврядуванні, а з 2010 року – міським головою Золочева, хотів би передати свої спостереження і свої тривоги тим, хто сьогодні творить Закон, нашим народним депутатам та тим, хто ці Закони виконує. Пам’ятаємо, як виборцям пропонували в обмін на голос гречку і поволі в державі сформувався образ «кандидата-гречкосія», котрий нас купує, щоб стати народним депутатом та дорватись «до корита». Щоб побороти це зло, ми віддали перевагу політичним партіям, представники яких у безконечній політичній боротьбі донині. Але чи краще ми стали жити?.. Якщо комусь дуже добре, може мені заперечити. Але настрої простих людей свідчать про протилежне. Поволі тотальна партизація дійшла і до місцевого самоврядування. В малих містах, де традиційно обирали найавторитетніших осіб, обрали представників політичних партій. Окремі великі сільські громади за результатами виборів не отримали своїх представників у районних радах. Для прикладу, великі Вороняки не мають депутата, а маленьке Княже має. Ми всі надіялись, що недоліки законодавства врахують, завершуючи процес децентралізації в Україні, і повсюдність місцевого самоврядування буде не лише на папері. Коли приймали Виборчий кодекс України, Асоціація міст України¸ захищаючи інтереси місцевого самоврядування, відстояла правову норму про вибори депутатів місцевих рад з кількістю виборців до 90 тисяч за мажоритарною виборчою системою. Однак, нещодавно прийнятий проект змін у виборче законодавство, знову усуває простих громадян від участі у виборах. Ми хочемо будувати сильні громади шляхом виборів до їх представницьких органів, тобто місцевих рад, найавторитетніших осіб, які будуть підзвітні людям. Натомість нам пропонують під маркою місцевого самоврядування суцільну партійщину, що буде ще більше створювати розбрат на місцях. Знову пропонують з двох зол обирати менше. Але для чого обирати те чи інше зло? Владу на місцях треба віддавати авторитетним і дієвим людям, а не випадковим людям під партійними прапорами.З приводу мого звернення у четвер, 11 червня 2020 року, відбуватиметься обговорення у Львівському регіональному відділенні Асоціації міст України. Що спонукало мене звернутись до голови Верховної ради, до народних депутатів України з проханням переглянути ці пропоновані зміни? Цим проектом Закону обмежують права громадян України висувати себе як кандидата в депутати до місцевої громади. Цим Законом встановлюють партійну залежність особи від політичної програми партії. А це означає – зменшення особистої відповідальності депутата перед виборцями, оскільки він, практично, змушений підтримувати політику партії та виконувати вказівки партійного керівництва. Цим проектом Закону закладено конфлікт між депутатами за партійною ознакою. Подібну ситуацію ми спостерігали вчора у Золочівській районній раді. Під час засідання ми побачили як партійні інтереси домінують над інтересами цілої громади, як з особистих міркувань вже певний період часу мусолиться питання зміни керівника Золочівської районної лікарні. І лише розголос та підтримка громадськості не допустили руйнування цілої медичної галузі і зупинили амбіції тих, хто себе вже бачив у кріслі керівника Золочівської медицини.Ми всі розуміємо, що у випадку пропорційної системи виборів, депутат, ховаючись за партійним брендом, нестиме відповідальність перед партійними «божками», котрі його включили в список, і не відчуватиме жодної відповідальності перед громадою, котра його обирає і надіється на його мудрі рішення. Відповідальність в органах місцевого самоврядування повинна бути виключно перед громадою. Керівництво територіальної громади не повинно думати, як консолідувати депутатів, які належать до різних політичних партій, щоб проголосувати нагальні господарські питання, а повинно разом з депутатським корпусом їх вирішувати.