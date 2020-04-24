З 1 квітня зростає мінімальний розмір заробітної плати та єдиного внеску

Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що розмір єдиного внеску залежить від розміру мінімальної заробітної плати. Законом України від 09.11.2023 № 3460-ІХ «Про Державний бюджет України на 2024 рік» встановлені такі розміри мінімальної заробітної плати: з 1 січня – 7 100 гривень, з 1 квітня – 8 000 гривень.Оскільки розмір мінімалки з 1 квітня 2024 року становитиме 8000 гривень, то відповідно, з квітня підвищаться розміри єдиного внеску:мінімальний ЄВ – 1760 грн за місяць (22 % мінімальної зарплати 8 000 грн);максимальний ЄВ – 26400 грн за місяць (22 % від 15 мінімальних зарплат).Фахівці податкової служби закликають роботодавців та найманих працівників дотримуватися законодавства про працю та уникати неофіційних трудових відносин.Нелегальні трудові відносини та не задекларована заробітна плата призводять до зменшення надходжень до бюджетів, створюють брак коштів для оплати праці працівників бюджетної сфери, фінансування соціальних програм. Роботодавець, який ухиляється від офіційного оформлення працівників, позбавляє їх захисту основних трудових прав, а наймані працівники втрачають страховий стаж, який забезпечує їм отримання заробленої пенсії та інших соціальних виплат.Платники податків продовжують сумлінно підтримувати державу сплаченими податками. Завдяки їх активній громадянській позиції бюджет стабільно отримує такі необхідні кошти для Збройних Сил України та соціальних виплат нашим громадянамЗа оперативними даними надходження (сальдо) до зведеного бюджету у січні – березні 2024 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 401,4 млрд грн. До державного бюджету надійшло 303,7 млрд грн, до місцевих бюджетів – майже 97,8 млрд гривень.Керівництво користувача ПРРО для версій Android, iOS, Windows, що розміщене у банері «Програмні РРО» на вебпорталі ДПС (https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/kerivnitstvo-koristuvacha), містить детальну інформацію про налаштування режиму автоматичного закриття зміни у підрозділі «Автозакриття зміни» розділу «Налаштування ПЗ ПРРО».Автоматичне закриття зміни на ПРРО виконується тільки для ПРРО, на якому відкрита зміна авторизованим користувачем, та лише за умови, що ПРРО знаходиться в активному стані, тобто програмне забезпечення ПРРО не повинно бути закритим.За вказаних умов та за наявності відповідного налаштування на ПРРО відбувається автоматичне закриття зміни.Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих протягом 2023 року.Громадяни, які згідно норм Податкового кодексу зобов’язані задекларувати доходи, мають подати Декларацію про майновий стан і доходи у строк до 1 травня поточного року.Для зручності та спрощення процедури подання декларації ДПС запроваджено електронний сервіс, який дає змогу часткового автоматичного заповнення декларації в Електронному кабінеті платника.Часткове автоматичне заповнення декларації здійснюється на підставі облікових даних платника, відомостей про отримані за звітний рік доходи, що містяться в Державному реєстрі фізичних осіб, відомостей про об’єкти нерухомого та рухомого майна, що містяться у реєстрах.Для подання декларації в електронному вигляді попередньо потрібно отримати ключі електронного цифрового підпису, які видаються будь-яким акредитованим центром сертифікації ключів. Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua або через офіційний вебпортал ДПС.Скористатися зазначеним сервісом також можуть особи, які заявляють право на податкову знижку.ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що всі фізичні особи – платники податків реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру у порядку, визначеному Податковим кодексом. Порядок отримання відомостей з Державного реєстру визначено Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 №822 (із змінами та доповненнями). Відтак, отримати відомості про джерела/суми нарахованих доходів з Державного реєстру можна в один із таких способів:в паперовій формі – шляхом звернення особисто або через представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого контролюючого органу відповідно до вимог розд. Х Положення № 822;в електронній формі – шляхом надсилання запиту через мобільний додаток «Моя податкова» (застосунок «Моя податкова» в App Store або Google Play) або засобами інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет» (cabinet.tax.gov.ua) .При цьому запит до Державного реєстру про джерела/суми доходів може бути здійснено з використанням ідентифікатора, за яким особа перебуває на обліку в Державному реєстрі на момент надходження запиту.Золочівська ДПІ інформує, що при зміні адреси реєстрації, фізичні особи зобов’язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних. Форму заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ( ф. №5ДР та Заяви про внесення змін до окремого реєстру Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та номером паспорта ( ф. №5ДРП), затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 №822. Фізичні особи подають зазначені заяви особисто або через представника до Державної податкової інспекції за своєю податковою адресою (місцем проживання), а у разі зміни місця проживання - до ДПІ за новим місцем проживання. Фізичні особи, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подають зазначені заяви особисто або через представника до будь-якої ДПІ. Водночас повідомляємо, що Заяву за формою №5ДР можна подати в електронній формі (з відсканованими копіями підтверджуючих документів, необхідних для внесення змін до Державного реєстру), за допомогою інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет». Вхід до Електронного кабінету здійснюється через вебпортал ДПС України. Слід пам’ятати, що заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін.В Золочівській ДПІ проведено чергові практикуми з платниками, де податківці розповіли про деклараційну кампанію та податкові сервіси.Під час заходів звернуто увагу на мобільний застосунок «Моя податкова», за допомогою якого є можливість листуватися з податковою службою, подавати податкову звітність, отримати інформацію про стан розрахунків з бюджетом, довідку про суми отриманих доходів та сплачених податків, переглянути повідомлення-рішення на сплату майнових податків, подати декларацію про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки за навчання тощо.Також роз’яснили порядок подання декларації про майновий стан і доходи за допомогою Електронного кабінету та нагадали, що з детальною інформацією щодо декларування доходів, одержаних у 2023 році, можна ознайомитися на вебпорталі ДПС у банері «Деклараційна кампанія 2024».В Золочівській ДПІ відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо порядку декларування доходів громадян. На запитання додзвонювачів відповідала СДІ Ірина Лазорчик.Під час заходу надходили запитання щодо доходів, які підлягають декларуванню, граничних строків подання декларації та сплати податкового зобов’язання. Згідно з вимогами Податкового кодексу обов’язковому декларуванню підлягають:- доходи не від податкових агентів, тобто, від інших фізичних осіб, не зареєстрованих як самозайняті особи (тобто, не є підприємцями або особами, які провадять незалежну професійну діяльність) - це можуть бути доходи від надання в оренду власного рухомого або нерухомого майна, надання інших послуг чи виконання робіт, продажу власного майна, тощо;- спадщина чи подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступенів споріднення;- іноземні доходи;- доходи, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування;- доходи від продажу інвестиційних активів;- в інших випадках, передбачених законодавством.Також зазначено про спрощення процедури декларування доходів громадянами через електронний сервіс «ЕК для громадян» в Електронному кабінеті на вебпорталі ДПС.Золочівська ДПІ нагадує, що з 01.12.2023 впроваджено використання надавачами платіжних послуг виключно структурованого формату реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, інших платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.Платники податків під час заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції заповнюють такі поля: «Код виду сплати»; «Додаткова інформація запису».Приклади заповнення наведені у Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 22.03.2023 № 148.Триває кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2023 року. Нагадаємо, що задекларувати доходи шляхом подання податкової декларації про майновий стан і доходи громадяни мають у строк до 1 травня 2024 року.При цьому платник може обрати зручний для себе спосіб подачі податкової декларації про майновий стан і доходи:- особисто або уповноваженою особою;- поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання;- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22.05.2003 № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» (із змінами) та від 05.10.2017 № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» (із змінами).Звертаємо увагу, що на вебпорталі ДПС, у банері «Деклараційна кампанія 2024» розміщено приклади заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи (https://tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2024/prikladi-zapovnennya/).