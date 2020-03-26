Оберіть для себе зручний спосіб подання декларації

Буське управління ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що до 01 липня 2020 року триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих упродовж минулого року. Платник податків може обрати дистанційний спосіб подання податкової декларації про майновий стан і доходи, шляхом подання засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.



У разі направлення декларації засобами електронного зв’язку можна скористатися електронним сервісом в Електронному кабінеті (https://cabinet.tax.gov.ua).



Вхід до Електронного кабінету можна здійснити через офіційний вебпортал ДПС. Для цього необхідно отримати у будь-якому Акредитованому центрі електронний цифровий підпис та авторизуватись в електронному кабінеті.



При складанні декларації в Електронному кабінеті платника здійснюється часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей про отримані доходи, наявних у Державному реєстрі фізичних осіб та відомостей про об’єкти нерухомого чи рухомого майна.





Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області