ОДПІ
15:34, 24 квітня 2020
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Оберіть для себе зручний спосіб подання декларації

Оберіть для себе зручний спосіб подання декларації
Gazeta
Фото: НУС
          Буське  управління  ГУ ДПС у  Львівській області нагадує, що до 01 липня 2020 року триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих упродовж минулого року. Платник податків може обрати дистанційний спосіб подання податкової декларації про майновий стан і доходи, шляхом подання засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.
 
 У разі направлення декларації засобами електронного зв’язку можна скористатися електронним сервісом в Електронному кабінеті (https://cabinet.tax.gov.ua).
 
 Вхід до Електронного кабінету можна здійснити через офіційний вебпортал ДПС. Для цього необхідно отримати у будь-якому Акредитованому центрі електронний цифровий підпис та авторизуватись в електронному кабінеті.
 
 При складанні декларації в Електронному кабінеті платника здійснюється часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей про отримані доходи, наявних у Державному реєстрі фізичних осіб та відомостей про об’єкти нерухомого чи рухомого майна.
 
 
                                                                                                               Cектор  забезпечення  роботи
                                                                                              Буського управління  ГУ ДПС у  Львівській області  
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