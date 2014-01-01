Як скористатися сервісами Електронного кабінету роз`яснили податківці

nus.in.ua, 25 лютого 2019, 12:17

Про електронні сервіси для громадян повідомила начальник Бродівської ДПІ Буського управління ГУ ДФС у Львівській області Ганна Богуцька під час спілкування із ЗМІ.

Посадовець зазначила, що в Електронному кабінеті ДФС України для фізичних осіб об’єднано сервіси для громадян в окремий Е-кабінет, який надає такі можливості:

- доступ до реєстраційних даних та даних про об’єкти оподаткування (рухоме та нерухоме майно, відомості про які надходять до ДФС з відповідних реєстрів інших державних органів);

- доступ до сформованих податкових повідомлень – рішень щодо сум нарахованих податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю;

- подання декларації про майновий стан і доходи;

- отримання відомостей про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

- через режим «Стан розрахунків з бюджетом» фізичні особи можуть сплатити податки, збори, платежі, обравши на вибір одну з платіжних систем.

Доступ до Е-кабінету громадяни мають після проходження електронної ідентифікації (ідентифікація за електронним цифровим підписом). Інформація щодо отримання електронного цифрового підпису розміщена на суб-сайті АЦСК ІДД ДФС (acskidd.gov.ua).

Крім цього, Г. Богуцька звернула увагу на особливостях проведення кампанії декларування доходів громадян, заповнення декларації про майновий стан і доходи в електронному вигляді, зазначивши, що сервіс передбачає часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей про отримані доходи, наявних у Державному реєстрі фізичних осіб та відомостей про об’єкти нерухомого чи рухомого майна. Наголосила, що інформація з Держреєстру може бути не повною, оскільки не відображаються дані щодо доходів, отриманих від фізичних осіб та іноземні доходи, тому при заповненні декларації будь-яке значення можна відкоригувати в ручному режимі.

Також зазначено, що консультації з питань декларування, функціонування електронний сервісів ДФС чи іншу довідкову інформацію щодо застосування норм податкового законодавства можна отримати в Центрах обслуговування платників територіальних органів фіскальної служби.





Cектор організаційного забезпечення

