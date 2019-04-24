Деклараційна кампанія - 2020: способи подання податкової декларації про майновий стан і доходи

Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області інформує, що з початку 2020 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2019 року. Платник податків може обрати зручний для себе спосіб подачі податкової декларації про майновий стан і доходи : - особисто або уповноваженою на це особою; - надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; - засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу. Граничний термін подання декларації за звітний (податковий) 2019 рік – 30.04.2020 року. У разі надсилання декларації поштою платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання

Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області інформує, що з початку 2020 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2019 року.

Платник податків може обрати зручний для себе спосіб подачі податкової декларації про майновий стан і доходи :

- особисто або уповноваженою на це особою;

- надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

Граничний термін подання декларації за звітний (податковий) 2019 рік – 30.04.2020 року.

У разі надсилання декларації поштою платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової декларації в електронній формі - не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.

При направленні декларації засобами електронного зв’язку громадяни можуть скористатися електронним сервісом в «Електронному кабінеті», який передбачає часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.

Нагадуємо, що обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає при отриманні:

- доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини за якими не було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, тощо;

- доходів від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року, а також інвестиційних доходів;

- іноземного доходу;

- та в інших передбачених Кодексом випадках.

Звертаємо увагу, що декларацію про майновий стан і доходи слід подавати за формою, затвердженою наказом МФУ від 02.10.2015 №859 (в редакції від 25.04.2019 № 177).





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