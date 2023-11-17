Деклараційна кампанія – 2024: граничні строки звітування

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управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що прозвітувати про доходи, отримані протягом минулого року, громадяни та фізичні особи – підприємці мають у визначені законодавством строки. А саме:- до 01 травня року – для підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування), фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, та громадян.За умови якщо у платника податку відсутні підтверджуючі документи щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлені згідно зі ст. 13 Кодексу, то відповідно до п. п. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Кодексу такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року, наступного за звітним;- протягом 20 календарних днів місяця наступного за календарним місяцем, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП за її рішенням – для підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) у разі припинення підприємницької діяльності;- не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду, – для резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання;- до 31 грудня (включно) року, наступного за звітним, – для фізичних осіб, у яких є право на податкову знижку.Закликаємо громадян не зволікати та вчасно задекларувати свої доходи.Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що відповідно до ст. 2 Закону України від 06.07.1995 №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», із змінами та доповненнями, вироби медичного призначення (медичні вироби) – це будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, призначені для діагностики, лікування, профілактики організму людини та (або) забезпечення таких процесів.Абзацом другим ст. 2 Закону України від 04.04.1996 №123/96-ВР «Про лікарські засоби» із змінами та доповненнями встановлено, що лікарський засіб – будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох активних фармацевтичних інгредієнтів (далі – АФІ) та допоміжних речовин)), що має властивості та призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу.Отже, з метою застосування реєстраторів розрахункових операцій, виробами медичного призначення є будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, призначені для діагностики, лікування, профілактики організму людини та (або) забезпечення таких процесів.Нагадуємо, що нормативно - правові акти, роз’яснення для платників щодо використання програмних РРО розміщені на субсайті ДПС за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/.Станом на 01.01.2024 року в Головному управлінні ДПС у Львівській області було зареєстровано 37 080 ПРРО.За період з 01.02.2024 по 18.02.2024 в ГУ ДПС у Львівській області зареєстровано 759 ПРРО.Нагадуємо, що ДПС України оновлено програмне забезпечення безоплатного ПРРО від ДПС для всіх версій застосунку (Android, iOS, Windows та Web-версія). Відтак, доопрацьований функціонал ПРРО від ДПС дозволяє, зокрема, здійснювати розрахункові операції з покупцями/споживачами на умовах оплати товару/послуги частинами (передплата/чергова сплата/остаточний розрахунок) всім суб’єктам господарювання, які не є платниками ПДВ. Нагадуємо, що оновлення стало можливим за підтримки ЕU Public Finance Management Support Programme for Ukraine (EU4PFM).З початку року платниками ЄСВ Львівщини до державних спеціальних фондів спрямовано понад 2 млрд гривеньУ січні 2024 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 2037,1 млн гривень.Нагадуємо, що мінімальний розмірів єдиного внеску з 1 січня становить 1562 грн за місяць (22 % від мінімальної зарплати 7100 грн.), максимальний – 23430 грн. З 01 квітня 2024 розміри ЄВ становитиме: мінімальний – 1760 грн за місяць (22 % від мз 8000 грн.) та максимальний – 26400 грн за місяць.Нормами п.9-19 розд. VIII Закону про ЄСВ від 08.07.2010 №2464-VІ підприємці - єдинники (як і ФОП на загальній системі оподаткування та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, і члени фермерського господарства) звільняються від сплати ЄСВ за себе з 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців.Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що апостиль на офіційних документах, які видаються ДПС та її територіальними органами, здійснюється ДПС відповідно до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, затверджених спільним наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 17.03.2023 № 125/209/293/139/999/5 (далі – Правила).Апостиль проставляється на вимогу особи, яка підписала документ, або на вимогу фізичної/юридичної особи (їх представників) (далі – заявник) -п. 5 Правил.Для проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, заявник подає до ДПС заяву, в правому куті якої зазначаються власне ім՚я та прізвище заявника, його місце проживання, контактний телефон, документ, що посвідчує його особу.У заяві про проставлення апостиля в ДПС заявником зазначаються:- документ (назва), який надається для проставлення апостиля;- назва країни, в якій буде використовуватися документ;- надання згоди на обробку персональних даних заявника;- поштова адреса, на яку буде надіслано документ (документи) з проставленим апостилем, або обґрунтованою відмовою, засобами поштового зв’язку АТ «Укрпошта»;- телефонний номер заявника;- дата, особистий підпис, власне ім’я та прізвище заявника.Якщо пакет документів подає представник, то додається довіреність, видана належним чином, із зазначенням повноважень представника.Відповідно до п.1 Правил, документи, які надаються для проставлення апостиля, повинні містити підпис посадової особи контролюючого органу та печатку.Рекомендовані форми заяв про проставлення апостиля в ДПС України на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, для фізичних та юридичних осіб, розміщені на вебпорталі ДПС за посиланням: Головна/Діяльність/Апостиль/Форми Заяв про проставлення апостиля в Державній податковій службі України на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав для фізичних та юридичних осіб.Золочівська ДПІ нагадує, що кампанія декларування доходів громадян триватиме до 1 травня. Податкова декларація про майновий стан і доходи подається:- за своєю податковою адресою – за місцем проживання особи, за місцем, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі;- за місцем реєстрації згідно з паспортними даними – у разі, якщо платник податку проживає не за місцем реєстрації;- за попередньою податковою адресою – у разі, якщо фізична особа знята з реєстрації за однією адресою, але ще не зареєстрована за іншою.Звертаємо увагу, що фізичні особи – платники податків зобов’язані інформувати контролюючий орган про зміну даних, які вносяться до облікової картки, протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за формою №5ДР.Внутрішньо переміщені особи. У разі якщо платник податків – внутрішньо переміщена особа подав до контролюючого органу за місцем фактичного проживання/перебування заяву за формою № 5 ДР та представив при цьому довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, він декларацію подає до цього контролюючого органу.Якщо такі дії не здійснені, то декларація подається за адресою (місцезнаходженням) контролюючого органу, який переміщено з тимчасово окупованої території.Золочівська ДПІ нагадує, що у меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету платник податків має доступ до своїх особових рахунків із сплати податків, зборів та інших платежів. При зверненні до зазначеного меню відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію по кожному виду платежу, зокрема, бюджетний рахунок на поточну дату.Меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету надає можливість фізичним особам після ідентифікації за допомогою платіжної системи сплатити податки, збори, платежі за допомогою платіжної карти або за допомогою QR-коду. Для юридичних осіб можливість сплати податків, зборів та платежів через Електронний кабінет не реалізована.Крім того, реквізити рахунків для сплати податків та зборів, відкритих Казначейством у розрізі територіально-адміністративних одиниць та територій територіальних громад України, розміщено в Центрах обслуговування платників податків, на офіційномуПро декларування громадянами доходів, отриманих у 2023 році спілкувалися під час «гарячої лінії» в Золочівській ДПІ. На питання додзвонювачів відповідала СДІ Ірина Лазорчик. Податківець поінформувала платників про те, хто зобов’язаний подати декларацію про майновий стан і доходи, як правильно задекларувати іноземні доходи; як змінилася форма податкової декларації та які строки подання та сплати податкових зобов’язань. А саме, у разі виникнення обов’язку декларування подати звітність необхідно до 01 травня 2024 року, сплатити ПДФО та військовий збір - до 1 серпня. Подати декларацію для отримання податкової знижки можна до 31 грудня поточного року. Запропоновано подати декларації в електронному вигляді через Електронний кабінет, скористатися мобільним застосунком «Моя податкова».На всі поставлені питання надані кваліфіковані роз’яснення в межах чинного законодавства.Отримати відомості про доходи стало ще простіше та зручніше.Завантажуй в App Store/Google Play мобільний застосунок «Моя податкова», ідентифікуйся онлайн з використанням КЕП або хмарного підпису.У розділі «Послуги» обирай «Отримати відомості про суми виплачених доходів» вказуй необхідний період та отримуй результат за 5 хвилин.Для зручності та допомоги платникам податків Державна податкова служба України розробила відеоролик «Мобільний застосунок «Моя податкова» за посиланням https://tax.gov.ua/mobilniy-zastosunok-moya-podatkova/videomateriali/10224.html,Крім того нагадуємо, що швидко отримати відомості про доходи можна у меню «ЕК для громадян» приватної частини Електронного кабінету.Єдиний рахунок - це рахунок, відкритий у Державній казначейській службі України на ім’я ДПС, який може використовуватись платниками податків для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків та зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на податковий орган.Перехід на єдиний рахунок значно спрощує сплату податків, зборів, інших платежів, що контролюються ДПС, та єдиного внеску. Скорочує платникам фінансові витрати і час формування платіжних документів. Розраховуватись з бюджетом та фондами можливо одним платіжним документом на загальну суму.Обов’язок зі сплати податкових платежів та єдиного внеску вважається виконаним з моменту внесення коштів на єдиний рахунок.Для того, щоб перейти на єдиний рахунок, необхідно здійснити наступні три кроки:Через Електронний кабінет подати "Повідомлення про використання єдиного рахунку”.Отримати квитанцію про включення до Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок”.Надати до обслуговуючого банку розрахункові документи із зазначенням реквізитів єдиного рахунку на загальну суму без визначення одержувачів або з визначенням одержувачів (одного або декількох).Платники, які не подали Повідомлення за встановленою формою продовжують сплачувати платежі безпосередньо на бюджетні або не бюджетні рахунки.В Центрі обслуговування платників Золочівскої ДПІ проведено практикуми з суб’єктами господарювання щодо новацій податкового законодавства.В ході заходу акцентовано увагу на своєчасності та повноті сплати податкових платежів, дотриманні вимог трудового законодавства, використання електронних сервісів. Також обговоренні питання застосування касових апаратів, подання річної податкової звітності та декларування громадянами минулорічних доходів.Крім цього, запропоновано скористатись безкоштовним програмним рішенням ДПС України у вигляді мобільного застосунку «Моя податкова», який надає можливість швидко отримати необхідну податкову інформацію та іншими інформаційними ресурсами податкової служби тощо.