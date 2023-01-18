До уваги платників податків – фізичних осіб!

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ГУ ДПС у Львівській області



Державна податкова служба України нагадує, що розділом IV Податкового кодексу України встановлені випадки, за якими у платників податку – фізичних осіб виникає обов’язок самостійно обчислити суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору, що підлягають сплаті до бюджету за результатами звітного податкового року шляхом подання до податкового органу податкової декларації, до яких належать:- отримання окремих видів доходів від податкових агентів, що не підлягають оподаткуванню при виплаті, але не звільнених від оподаткування (п.п. 168.1.3 п.168.1 ст. 168 Кодексу);- отримання доходів від особи, яка не є податковим агентом (від інших фізичних осіб) (п.п. 168.2.1 п.168.2 ст. 168 Кодексу);- отримання іноземних доходів (п.п. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодексу).Звертаємо увагу, що порядок декларування доходів фізичними особами за результатами 2022 року має деякі відмінності від попереднього року.Так, відповідно до п.п. «б» п.п. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума (вартість) благодійної допомоги, отриманої благодійниками – фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтнрів в порядку, визначеному Законом України від 05.07.2012 року № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації», із змінами та доповненнями, для надання благодійної допомоги на користь осіб, визначених у підпунктах «а» та «в» п.п. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Кодексу, у розмірі, фактично використаному на такі цілі, та на відшкодування документально підтверджених витрат таких благодійників, пов’язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги.Пунктом 31 підрозділу 1 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу встановлено, що положення п.п. «б» п.п. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Кодексу застосовуються також до благодійної допомоги, отриманої благодійниками – фізичними особами, які до 1 січня 2023 року включені до Реєстру волонтерів, у період з 24 лютого 2022 року до дати їх включення до зазначеного Реєстру волонтерів.Отже, фізичні особи, які не дотрималися вимог п. 31 підрозділу 1 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу щодо включення до Реєстру волонтерів у строк до 1 січня 2023 року, у випадках, передбачених Кодексом, зобов’язані самостійно обчислити суми податкових зобов’язань, що підлягають сплаті до бюджету за результатами звітного податкового року шляхом подання до податкового органу податкової декларації.Відповідно до п. 177.14 ст. 177 Кодексу зареєстровані підприємцями фізичні особи – власники, орендарі, користувачі на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, які здійснюють виробництво власної сільськогосподарської продукції, зобов’язані подавати у складі річної податкової декларації додаток з розрахунком загального мінімального податкового зобов’язання (далі – МПЗ).При цьому до бюджету підлягає сплаті позитивне значення різниці між сумою загального МПЗ та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок (п. 177.18 ст. 177 Кодексу).Сума податку на доходи фізичних осіб у частині позитивного значення різниці між сумою загального МПЗ та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок сплачується (перераховується) до місцевих бюджетів за місцезнаходженням земельних ділянок пропорційно до питомої ваги площі кожної із земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь (п. 177.19 ст. 177 Кодексу).Нагадуємо, що за результатами 2022 року з урахуванням вимог Закону України від 15.03.2022 року №2136-ІХ податкова декларація як громадянами, так і фізичними особами – підприємцями (крім осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування) подається до 1 травня 2023 року (включно).Проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються ДПС та її територіальними органами, здійснюється Державною податковою службою України відповідно до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, затверджених наказом МЗС, МВС, МОН, Мінфіну, Мін’юсту від 17 березня 2023 року № 125/209/293/139/999/5.Хто може звертатися щодо надання послугиАпостиль проставляється на вимогу особи, яка підписала документ, або на вимогу фізичної/юридичної особи (їх представників).Пакет документівДля проставлення апостиля необхідно подати:1. оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його засвідчену в установленому порядку копію;2. документ про оплату послуги з проставлення апостиля або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати, чи його копію, засвідчену в установленому порядку;3. заяву від особи, яка подає такі документи.Враховуючи положення абзацу першого статті 1 та абзацу другого статті 11 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (далі – Конвенція), у заяві щодо проставлення апостиля необхідно зазначити назву документа (документів), що надсилається до ДПС для проставлення апостиля, та країну призначення використання такого документа (документів).Актуальний перелік держав-учасниць Конвенції знаходиться на сайті Гаазької конвенції з міжнародного приватного права (абревіатура англ. мовою – HCCH).Пунктом 3 Правил визначено перелік документів, на яких апостиль не проставляється.Проставлення апостиля, відмова в його проставленні здійснюються ДПС у строк до 20 робочих днів з дня отримання ДПС заяви та документів, необхідних для отримання відповідної послуги. Детальніше за посиланням: https://tax.gov.ua/diyalnist-/apostil/78106.html.Нещодавно в Золочівській ДПІ відбулась зустріч у форматі «круглого столу» начальника інспекції Романа Дениса з суб`єктами господарювання району щодо актуальних питань ведення бізнесу та змін у законодавстві.На початку заходу посадовець зазначив результати роботи Центру обслуговування платників інспекції, де отримання адміністративних послуг, консультацій, чи іншої довідкової інформації - це ряд послуг, якими кожен платник може скористатись. З початку року надано 609 таких послуг, з них в 68 в електронній формі. В умовах сьогодення на перший план виступають електронні послуги, за допомогою яких можна швидко отримати будь-яку податкову інформацію, мінімізувати ризики недотримання платниками податкового законодавства. Також зазначено, що у ГУ ДПС у Львівській області функціонує комунікаційна податкова платформа, завдання якої активізувати діалог між податковою та платниками з метою оперативного надання відповідей на запити і звернення, вирішення інших питань.В ході спілкування висвітлені питання, пов’язані з адмініструванням місцевих податків, єдиного внеску, легалізації заробітної плати та поданні звітності в електронній формі. Доведено інформацію щодо надання ДПС України послуги з проставлення апостиля на офіційних документах, виданих ДПС та її територіальними органами, про нові правила заповнення платівок для сплати податків, відповідно до наказу Мінфіну України від 22.03.2023 № 148 .Крім цього, присутнім нагадали про завершення щорічної кампанії декларування, за якою окремі категорії осіб зобов'язані подати до 1 травня податкову декларацію про майновий стан та доходи.На завершення заходу учасники отримали відповіді на проблемні питання, які їх цікавили.Головне управління ДПС у ЛЬвівській області повідомляє, що з 1 квітня 2023 року наказом Мінфіну України від 22.03.2023 №148 запроваджено використання структурованого формату реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції, зокрема і для платників, які використовують єдиний рахунок, що передбачає заповнення одного обов’язкового поля «Додаткова інформація запису». Тобто при сплаті коштів на єдиний рахунок платники заповнюють це поле наступним чином: «сплата на єдиний рахунок».Якщо у платника, який використовує єдиний рахунок, є необхідність у сплаті коштів із спрямуванням їх належному отримувачу, то в платіжній інструкції потрібно заповнити 2 обов’язкових поля, зазначивши в них: номер рахунку отримувача та суму. Також для платників, які використовують єдиний рахунок, передбачена можливість сплати коштів однією платіжною інструкцією одночасно більше як одному отримувачу, вказавши в реквізиті «Призначення платежу» номера бюджетних та/або небюджетних рахунків таких отримувачів та відповідні суми.До 1 липня 2023 року діє перехідний період, протягом якого платники, які використовують єдиний рахунок, мають можливість заповнювати реквізит «Призначення платежу» платіжної інструкції у порядку, передбаченому наказом МФ України від 24.07.2015 № 666.В Золочівській ДПІ проведено черговий сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо кампанії щорічного декларування доходів громадян. На запитання платників начальник ДПІ Роман Денис.Під час спілкування з додзвонювачами акцентовано увагу на обов’язковому декларуванні доходів за 2022 рік громадянами, які одержували іноземні доходи, спадщину, подарунки від фізичних осіб, прибутки від продажу акцій та інших корпоративних прав, а також будь-які доходи, з яких при їх одержанні не було сплачено податок.Для зручності та спрощення процедури декларування доходів, платникам запропоновано скористатися сервісом «Електронний кабінет» (https://cabinet,tax.gov.ua) та у розділі «ЕК для громадян» заповнити «Декларацію про майновий стан і доходи». При складанні декларації у Електронному кабінеті здійснюється часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей про отримані доходи, наявних у Державному реєстрі фізичних осіб, та відомостей про об’єкти нерухомого чи рухомого майна. Річну податкову декларацію про доходи за минулий рік необхідно подати до 1 травня 2023 року.