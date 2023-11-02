Про особливості застосування РРО/ПРРО

ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що для більшості суб'єктів господарювання застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг є обов'язковим. Проте, РРО/ПРРО та розрахункові книжки не застосовуються при здійсненні розрахунків за послуги, у разі проведення таких розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів. Тож ті суб’єкти господарювання, які не приймають оплату за надані послуги готівкою та/або не здійснюють приймання оплати в безготівковій формі, за допомогою електронних платіжних засобів (платіжних карток), жетонів, талонів тощо, звільняються від обов’язкового застосування РРО/ПРРО при прийманні оплати як за товари, так і за послуги.



Дії суб’єкта господарювання, якщо відсутній фіскальний чек на вебпорталі ДПС в Реєстрі «Пошук фіскального чеку»

Інформація про фіскальний чек з’являється на вебпорталі ДПС в Реєстрі «Пошук фіскального чеку» у разі:

фіскалізації чека у режимі онлайн – після отримання на пристрій підтвердження його фіскалізації на фіскальному сервері ДПС;

фіскалізації чека у режимі офлайн – після отримання від пристрою пакету даних про чеки сформовані в режимі офлайн (після відновлення зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером ДПС).

Якщо фіскальний чек відсутній за результатами пошуку засобами Електронного кабінету, то необхідно повторно перевірити введені дані у пошукових реквізитах та повторити пошук.

У разі відсутності фіскального чеку суб’єктом господарювання може бути надісланий лист з повідомленням про його відсутність до ДПС. До такого повідомлення необхідно додати копію чеку, який не знайдено.



Платники Львівщини сплатили до державного бюджету майже 108 млн гривень акцизного податку

За 10 місяців 2023 року до державного бюджету від платників Львівської області надійшло 107,7 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні товарів, що на 33,9% або на 27,3 млн грн більше ніж у січні-жовтні 2022 року.

Упродовж жовтня 2023 року до державного бюджету надійшло 7,3 млн грн податку на доходи фізичних осіб.

Нагадуємо, що з 1 грудня розпочнеться застосування оновлення форм і декларації акцизного податку з урахуванням змін, внесених Наказами Мінфіну від 28.07.2023 № 414 від 18.08.2023 № 444, яка подається за звітний (податковий) період – листопад 2023 року.







З прикладами заповнення реквізиту «Призначення платежу» можна ознайомитсь на вебпорталі ДПС

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/splata-podatkiv-ta-edinogo-vnesku--povernennya-platejiv-z-byudjetu/zapovnennya-rekvizitiv-platijnoi-instruktsii/681051.html можна ознайомитись з прикладами заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжних інструкцій при сплаті податків, зборів, платежів та єдиного внеску платниками, які використовують єдиний рахунок.



До уваги платників податків!

Юридичні особи, фізичні особи – підприємці та громадяни при здійсненні сплати податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування повинні заповнювати у платіжній інструкції всі обов’язкові реквізити.

Перелік обов’язкових реквізитів платіжної інструкції, які заповнюються платниками, визначено Інструкцією про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 163, та Порядком заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22.03.2023 № 148 із змінами.



Податковою знижкою можна скористатись до кінця року

Громадяни, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за минулий рік, можуть подати декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня 2023 року.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Копії зазначених документів (крім електронних розрахункових документів) надаються разом з податковою декларацією, у тому числі при поданні декларації засобами електронного зв'язку в електронній формі, оригінали цих документів підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого Кодексом.

Для спрощення процедури декларування доходів для громадян Державною податковою службою України запроваджено новий сервіс – предзаповнення декларації про майновий стан і доходи, який доступний в Електронному кабінеті. Скористатися зазначеним сервісом також можуть особи, які заявляють право на податкову знижку.



Сервіси для фізичних осіб в Е-кабінеті

Золочівська ДПІ нагадує, що сервіси для фізичних осіб - громадян в Електронному кабінеті об’єднано в окремий Е-кабінет для громадян.

Для громадян це дає можливість:

- доступу до реєстраційних даних та даних про об’єкти оподаткування, сформованих податкових повідомлень – рішень щодо сум нарахованих податкових зобов’язань по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю;

- подання декларації про майновий стан і доходи;

- отримання відомостей про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;

- подання заяв для реєстрації/внесення змін у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, надання копій документів, необхідних для реєстрації/внесення змін до Державного реєстру, та обрання контролюючого органу, до якого особа може звернутись для отримання документа, що засвідчує реєстрацію у ДРФО;

- подання заяви на включення/внесення змін/виключення з Реєстру волонтерів.

Крім того, засобами Електронного кабінету фізичні особи мають змогу сплатити податки, збори, платежі та єдиний внесок, скориставшись QR-кодом або однією з платіжних систем у меню «Стан розрахунків з бюджетом».

Вхід до приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів – кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.



Алгоритм дій при зміні даних платника

Золочівська ДПІ нагадує, що фізичні особи-платники податків зобов’язані подавати до контролюючих органів відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки фізичної особи-платника податків протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків за формою № 5ДР. Така заява подається до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а у разі зміни місця проживання – до контролюючого органу за новим місцем проживання або до будь-якого контролюючого органу. Для заповнення Заяви за ф. № 5ДР використовуються дані документа, що посвідчує особу, та інших документів, які підтверджують зміни таких даних. Внесення змін до ДРФО здійснюється протягом трьох робочих днів з наступного дня після дня подання фізичною особою Заяви за ф. № 5ДР.



Роз`яснення законодавчих новацій на черговій зустрічі в ДПІ

Працівники Золочівської ДПІ продовжують консультувати платників податків щодо новацій податкового законодавства, застосування класичних та програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Нещодавно начальник Золочівської ДПІ Роман Денис під час чергової зустрічі з підприємцями акцентував увагу на повноті нарахування та сплати податкових платежів, особливостях заповнення платіжних документів відповідно до Порядку №148 від 22.03.2023, легалізації трудових відносин та вимогах щодо застосування РРО/ПРРО. Надав роз’яснення щодо алгоритму дій для встановлення ПРРО та повідомив про відповідальність за порушення вимог Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР.

Крім цього зазначено, що для оперативної комунікації з бізнесом у Головному управлінні ДПС у Львівській області діє комунікаційна податкова платформа (lv.ikc@tax.gov.ua). Також Державна податкова служба розробила інструмент для отримання електронних сервісів для громадян - застосунок «Моя податкова», а на вебпорталі ДПС функціонує розділ «Онлайн-навчання», в якому зібрано корисну для платників інформацію щодо оподаткування (https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya).





Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області



