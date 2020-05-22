Оновлений порядок заповнення платіжок для сплати податків та ЄСВ

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управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області



Державна податкова служба України повідомляє, що Законом України від 30.06. 2021 №1591-IX «Про платіжні послуги» створено умови для переходу української платіжної інфраструктури на міжнародний стандарт обміну платіжними повідомленнями ISO 20022, який є основою функціонування європейських платіжних систем.На виконання вимог Закону № 1591-IX Правлінням Національного банку України прийнята постанова від 16.09.2021 № 93 «Про запровадження міжнародного стандарту ISO 20022 у платіжній інфраструктурі України», згідно з якою в рамках реалізації проекту Національного банку України «Розвиток платіжної інфраструктури: України» з 1 квітня 2023 року запроваджується у платіжній інфраструктурі України міжнародний стандарт ISO 20022.У зв'язку з цим, Національний банк України з 01 квітня 2023 року впроваджує систему електронних платежів нового покоління СЕП-4.0, у якій забезпечено можливість цілодобового режиму роботи СЕП 24/7 без зупинення роботи із виконання міжбанківськмх платіжних операцій.Таким чином, з 1 квітня 2023 року усі мїжбанківські платіжні операції в гривні здійснюватимуться з переходом на щоденне опрацювання переказів в національній валюті, включаючи вихідні та святкові дні. Тобто ДПС буде отримувати від Казначейства інформацію про надходження на бюджетні/небюджетні рахунки також у вихідні та святкові дні.З метою врегулювання механізму сплати, податків, зборів, платежів, єдиного внеску в умовах дії міжнародного стандарту ISO 20022 затверджено наказ Міністерства фінансів України від 22.03.2023 № 148 «Про затвердження Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення» (набирає чинності з 01 квітня 2023 року).Цим наказом передбачено, що платники під час сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску з 01 липня 2023 року використовують виключно структурований формат реквізиту «Призначення платежу», який включає заповнення тільки двох обов’язкових полів, а саме «Код виду сплати» та «Додаткова інформація запису». Це не стосується платників єдиного рахунку.Також, одночасно для всіх платників запроваджено перехідний період, який надає можливість до 01 липня 2023 року при сплаті податків, зборів, єдиного внеску використовувати і старий формат реквізиту «Призначення, платежу» (наказ МФ України від 24.07.2015 № 666 втрачає чинність 01 липня 2023 року).Головне управління ДПС у ЛЬвівській області інформує, що наказом Мінфіну України від 20.12.2022 № 446 внесено зміни до форми Податкової декларації з туристичного збору. Відтепер, нова форма декларації дозволяє подати декларацію за податковий (звітний) період, на який припадає дата ліквідації чи реорганізації, якщо він не співпадає з квартальними термінами подання податкової звітності. Для забезпечення такої можливості в декларації передбачено відмітку про ліквідацію/реорганізацію податкового агента з туристичного збору. Ще однією новацією стало те, що у рядку 2 додатка до декларації платники зазначатимуть код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) замість коду за КОАТУУ. Нагадаємо, що вказані зміни набирають чинності з 01.04.2023 року.Головне управління ДПС у ЛЬвівській області нагадує, що згідно з вимогами ст. 59 Податкового кодексу, податкова вимога надсилається тільки на суму боргу, що перевищує 180 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (на сьогодні – це 3060 гривень). Саме з податкової вимоги платник податків має можливість дізнатися про факт виникнення грошового зобов’язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов’язок погасити податковий борг і можливі наслідки його непогашення в установлений строк.Тобто, платники із сумами боргу до 3060 гривень, які не отримали податкової вимоги, можуть навіть і не знати про його наявність та накопичувати борг за рахунок штрафних санкцій, які застосовуються за несвоєчасну сплату податків.Аби не дізнатися про податкові борги через податкову вимогу, звертаємось до платників з проханням самостійно стежити за наявністю чи відсутністю боргу та своєчасно сплачувати визначені суми податкових зобов’язань.Детальніше про суму заборгованості, вид податку та підстави виникнення податкового боргу платник податків може дізнатись скориставшись сервісом Електронний кабінет (https://cabinet.tax.gov.ua/) після проходження електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису.Приватна частина Електронного кабінету через режим «Стан розрахунків з бюджетом» відкриває доступ до особових рахунків користувача зі сплати податків, зборів та інших платежів (дані інтегрованої картки платника). Суми заборгованості перед бюджетом позначені червоним кольором.Електронний кабінет працює цілодобово в реальному часі і не вимагає використання жодного додаткового програмного забезпечення.Золочівська ДПІ нагадує, що з 1 січня триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих протягом 2022 року. Відповідно до норм Податкового кодексу декларацію про майновий стан і доходи подають:- фізичні особи – підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) та фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність – до 01 травня року, наступного за звітним;- громадяни, у яких виникає обов’язок щодо подання податкової декларації – до 01 травня року, наступного за звітним;- фізичні особи – підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування), у разі припинення підприємницької діяльності – протягом 20 календарних днів місяця наступного за календарним місяцем, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням.- резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, – не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.- фізичні особи, у яких є право на податкову знижку, – до 31 грудня (включно) наступного за звітним податкового року.Декларація подається платником за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку.Фізичні особи – платники податків зобов’язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за формою №5ДР. Для заповнення Заяви використовуються дані документа, що посвідчує особу, та інших документів, які підтверджують зміни таких даних. Заява за формою № 5ДР стосовно малолітньої особи подається одним з батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності документа, що посвідчує його особу, та свідоцтва про народження дитини. Фізичні особи подають зазначені заяви особисто або через представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а у разі зміни місця проживання – до контролюючого органу за новим місцем проживання. Фізичні особи, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подають зазначені заяви особисто або через представника до будь-якого контролюючого органу. Водночас фізичні особи мають право, використовуючи кваліфікований електронний підпис, подавати в електронному вигляді Заяву за формою №5ДР, через приватну частину Електронного кабінету (cabinet.tax.gov.ua), або заходити в неї через офіційний вебпортал ДПС України.Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, затверджений наказом Мінфіну України від 03.03. 2018 № 733.Контролюючий орган може відмовити платнику у видачі Довідки про відсутність заборгованості перед бюджетом. Це відбувається за наявності у платника за даними інформаційно-комунікаційних систем контролюючих органів податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи. В такому випадку платнику готується лист (у довільній формі) з вмотивованою відмовою щодо надання Довідки. Лист вручається особисто платнику (його законному чи уповноваженому представникові) або надсилається платнику у порядку, встановленому статтею 42 глави 1 розділу II Податкового кодексу України. Відмова у наданні Довідки готується уповноваженим органом протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання Заяви органом, до якого її було подано.В Золочівській ДПІ щомісячно проводяться зустрічі з суб’єктами господарювання та громадянами, на яких інформують про зміни у податковому законодавстві, про функціональні можливості та переваги використання електронних сервісів ДПС.Нещодавно працівниками ДПІ проведено практикум для підприємців з питань подання податкової звітності та новацій законодавства. Суб`єктам господарювання надано практичні поради щодо особливостей заповнення податкової звітності, зокрема, декларації про майновий стан і доходи, платника єдиного податку. Наголошено на застосуванні касових апаратів при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу, на дотриманні вимог трудового законодавства.Крім цього проінформовано, що з 01 квітня набрав чинності новий Порядок заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, ЄСВ, внесення авансових платежів, грошової застави, а також у разі їх повернення, затверджений наказом МФ України від 22.03.2023 № 148. Згідно нововведень кількість обов’язкових полів, які заповнюються платниками у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції, зменшено до 2 полів – для платників на бюджетні/небюджетні/депозитний рахунки («Код виду сплати», «Додаткова інформація запису») та до 1 поля – для платників на єдиний рахунок («Додаткова інформація запису»).Разом з тим, для всіх платників запроваджено перехідний період, який надає можливість до 01 липня 2023 року при сплаті податків, зборів, ЄСВ використовувати старий формат реквізиту «Призначення платежу».Також нагадали про кампанію декларування, яка триватиме до 1 травня, розповіли хто з громадян зобов’язаний подавати декларацію, в який спосіб її можна подати та в які терміни потрібно сплатити визначене в ній податкове зобов’язання.