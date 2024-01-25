Новини Золочівщини
11:40, 13 тра 2024
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Федору Дворніку (посмертно) присвоєно нагороду – Орден «За мужність» ІІІ ступеня

Федору Дворніку (посмертно) присвоєно нагороду – Орден «За мужність» ІІІ ступеня
Gazeta
Фото: НУС
Нагорода Президента України вдові Федора Дворніка за його жертву в українсько-російській війні: пам'ять героя живе назавжди.
Федору Дворніку (посмертно) присвоєно нагороду – Орден «За мужність» ІІІ ступеня. Указ про присвоєння відзнаки Зеленський підписав 23 квітня 2024 року. Міський голова Золочева
 

Федору Дворніку (посмертно) присвоєно нагороду – Орден «За мужність» ІІІ ступеня

 

Ігор Гриньків під час засідання сесії Золочівської міської ради від імені глави держави передав дружині Героя.
Федір Дворнік — мешканець села Скварява Золочівського району. Після повномасштабного вторгнення Росії долучився до лав ЗСУ. Воїн був оператором-розвідником взводу розвідки.
Загинув Федір Дворнік 10 серпня 2023 року в бою за територіальну цілісність України. У військовослужбовця залишилися дружина, син та донька.
Орденом «За мужність» нагороджують військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших людей за особисту мужність і героїзм, виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків стихійного лиха, пожеж та за інших надзвичайних ситуацій, а також – у боротьбі зі злочинністю й при виконанні військового, службового, громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя.

Леся ГОРГОТА
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