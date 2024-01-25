Федору Дворніку (посмертно) присвоєно нагороду – Орден «За мужність» ІІІ ступеня. Указ про присвоєння відзнаки Зеленський підписав 23 квітня 2024 року. Міський голова Золочева

Ігор Гриньків під час засідання сесії Золочівської міської ради від імені глави держави передав дружині Героя.

Нагорода Президента України вдові Федора Дворніка за його жертву в українсько-російській війні: пам'ять героя живе назавжди.Федір Дворнік — мешканець села Скварява Золочівського району. Після повномасштабного вторгнення Росії долучився до лав ЗСУ. Воїн був оператором-розвідником взводу розвідки.Загинув Федір Дворнік 10 серпня 2023 року в бою за територіальну цілісність України. У військовослужбовця залишилися дружина, син та донька.Орденом «За мужність» нагороджують військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших людей за особисту мужність і героїзм, виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків стихійного лиха, пожеж та за інших надзвичайних ситуацій, а також – у боротьбі зі злочинністю й при виконанні військового, службового, громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя.