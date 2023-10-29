Новини Золочівщини
Державна нагорода загиблому герою Романові ПРИЙМІ
Міський голова Золочева Ігор Гриньків вручив державну нагороду посмертно матері загиблого Романа Васильовича Прийми.
17 березня 2023 року в н.п. Діброва Сєвєродонецького району Луганської області під час виконання бойового завдання у результаті зіткнення з штурмовими загонами ворога та ворожого мінометного артилерійського обстрілу позицій, захищаючи Батьківщину, загинув Роман Васильович ПРИЙМА, 1985 року народження.
Золочів’янин Роман Прийма з перших днів повномасштабного вторгнення вступив добровольцем до лав Збройних Сил України.
17 березня 2023 року в н.п. Діброва Сєвєродонецького району Луганської області під час виконання бойового завдання у результаті зіткнення з штурмовими загонами ворога та ворожого мінометного артилерійського обстрілу позицій, захищаючи Батьківщину, загинув Роман Васильович ПРИЙМА, 1985 року народження.
Золочів’янин Роман Прийма з перших днів повномасштабного вторгнення вступив добровольцем до лав Збройних Сил України.
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