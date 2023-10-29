Державна нагорода загиблому герою Романові ПРИЙМІ

Міський голова Золочева Ігор Гриньків вручив державну нагороду посмертно матері загиблого Романа Васильовича Прийми.

17 березня 2023 року в н.п. Діброва Сєвєродонецького району Луганської області під час виконання бойового завдання у результаті зіткнення з штурмовими загонами ворога та ворожого мінометного артилерійського обстрілу позицій, захищаючи Батьківщину, загинув Роман Васильович ПРИЙМА, 1985 року народження.

Золочів’янин Роман Прийма з перших днів повномасштабного вторгнення вступив добровольцем до лав Збройних Сил України.