Новини Золочівщини
17:44, 25 січня 2024
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Державна нагорода загиблому герою Романові ПРИЙМІ

Державна нагорода загиблому герою Романові ПРИЙМІ
Gazeta
Фото: НУС
Міський голова Золочева Ігор Гриньків  вручив державну нагороду посмертно матері загиблого Романа Васильовича Прийми.
17 березня 2023 року в н.п. Діброва  Сєвєродонецького району Луганської області під час виконання бойового завдання у результаті зіткнення з штурмовими загонами ворога та ворожого мінометного артилерійського обстрілу позицій, захищаючи Батьківщину, загинув Роман Васильович ПРИЙМА, 1985 року народження.
Золочів’янин Роман Прийма з перших днів повномасштабного вторгнення вступив добровольцем до лав Збройних Сил України.
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