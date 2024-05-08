Новини Золочівщини
11:32, 17 тра 2024
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У Золочві вшанували памʼять жертв політичних репресій, скоєних радянським тоталітарним режимом

У Золочві вшанували памʼять жертв політичних репресій, скоєних радянським тоталітарним режимом
Gazeta
Фото: НУС
У третю неділю травня Україна вшановує памʼять жертв політичних репресій, скоєних радянським тоталітарним режимом.
"17 травня 2024 року у м. Золочеві відбулись заходи до Дня пам'яті біля братської могили жертв репресій радянським НКВС.
Вшанувати пам’ять закатованих співвітчизників прийшли представники громади, духовенство та громадськість. Присутні помолились за душі загиблих, поклали квіти та запалили лампадки біля пам’ятного знаку.
Вшановуємо сьогодні пам’ять кожного загиблого і схиляємо голови перед тими, хто пережив пекло політичних репресій та віддав життя за Україну. Вічна їм пам’ять!" - повідомляє Золочівська міська рада.
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