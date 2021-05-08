У День пам’яті та примирення вшанували пам’ять всіх жертв Другої світової війни 1939–1945 років

Леся ГОРГОТА

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8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення, вшановуючи пам’ять всіх жертв Другої світової війни 1939–1945 років.Запроваджуючи цю пам’ятну дату, Україна прагнула доєднатися до європейської традиції відзначення перемоги у Другій світовій війні, вшанування всіх борців із нацизмом та жертв війни.Українці на боці антигітлерівської коаліції зробили значний внесок у перемогу над нацизмом. Ціна цього внеску – надзвичайні втрати впродовж 1939–1945 років серед українців та інших народів, які жили на території України. Тоді загинуло понад вісім мільйонів осіб. Однак перемога над нацизмом – результат титанічних зусиль десятків держав і сотень народів.Цьогоріч Україна третій рік поспіль відзначає День пам’яті та примирення в умовах повномасштабної збройної агресії росії. Сучасна війна також супроводжується жахливими воєнними злочинами окупантів.Загальнонаціональний збройний спротив українців має підтримку всього цивілізованого світу, адже українці зі зброєю в руках захищають Європу і дають шанс на створення нової, більш справедливої, світової системи безпеки. Але умовою для цього є перемога над росією та відновлення територіальної цілісності України.Українці борються щоденно від 2014 року і неодмінно переможуть, бо захищають рідну землю, своє право вільно обирати майбутнє. Міць наших Збройних Сил є запорукою існування держави та збереження прав людини.З 2014 року символом памʼяті про Другу світову війну в Україні, як і в Європі, є мак памʼяті.До Дня пам’яті та примирення у Золочеві відбулись меморіальні заходи. Священнослужителі біля пам’ятника Борцям за волю України спільно з громадою помолились за жертв війни.Військові, містяни та представники влади вшанували пам’ять загиблих захисників та поклали квіти до пам’ятного Хреста.