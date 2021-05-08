Новини Золочівщини
У День пам’яті та примирення вшанували пам’ять всіх жертв Другої світової війни 1939–1945 років
8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення, вшановуючи пам’ять всіх жертв Другої світової війни 1939–1945 років.
Запроваджуючи цю пам’ятну дату, Україна прагнула доєднатися до європейської традиції відзначення перемоги у Другій світовій війні, вшанування всіх борців із нацизмом та жертв війни.
Українці на боці антигітлерівської коаліції зробили значний внесок у перемогу над нацизмом. Ціна цього внеску – надзвичайні втрати впродовж 1939–1945 років серед українців та інших народів, які жили на території України. Тоді загинуло понад вісім мільйонів осіб. Однак перемога над нацизмом – результат титанічних зусиль десятків держав і сотень народів.
Цьогоріч Україна третій рік поспіль відзначає День пам’яті та примирення в умовах повномасштабної збройної агресії росії. Сучасна війна також супроводжується жахливими воєнними злочинами окупантів.
Загальнонаціональний збройний спротив українців має підтримку всього цивілізованого світу, адже українці зі зброєю в руках захищають Європу і дають шанс на створення нової, більш справедливої, світової системи безпеки. Але умовою для цього є перемога над росією та відновлення територіальної цілісності України.
Українці борються щоденно від 2014 року і неодмінно переможуть, бо захищають рідну землю, своє право вільно обирати майбутнє. Міць наших Збройних Сил є запорукою існування держави та збереження прав людини.
З 2014 року символом памʼяті про Другу світову війну в Україні, як і в Європі, є мак памʼяті.
До Дня пам’яті та примирення у Золочеві відбулись меморіальні заходи. Священнослужителі біля пам’ятника Борцям за волю України спільно з громадою помолились за жертв війни.
Військові, містяни та представники влади вшанували пам’ять загиблих захисників та поклали квіти до пам’ятного Хреста.
Запроваджуючи цю пам’ятну дату, Україна прагнула доєднатися до європейської традиції відзначення перемоги у Другій світовій війні, вшанування всіх борців із нацизмом та жертв війни.
Українці на боці антигітлерівської коаліції зробили значний внесок у перемогу над нацизмом. Ціна цього внеску – надзвичайні втрати впродовж 1939–1945 років серед українців та інших народів, які жили на території України. Тоді загинуло понад вісім мільйонів осіб. Однак перемога над нацизмом – результат титанічних зусиль десятків держав і сотень народів.
Цьогоріч Україна третій рік поспіль відзначає День пам’яті та примирення в умовах повномасштабної збройної агресії росії. Сучасна війна також супроводжується жахливими воєнними злочинами окупантів.
Загальнонаціональний збройний спротив українців має підтримку всього цивілізованого світу, адже українці зі зброєю в руках захищають Європу і дають шанс на створення нової, більш справедливої, світової системи безпеки. Але умовою для цього є перемога над росією та відновлення територіальної цілісності України.
Українці борються щоденно від 2014 року і неодмінно переможуть, бо захищають рідну землю, своє право вільно обирати майбутнє. Міць наших Збройних Сил є запорукою існування держави та збереження прав людини.
З 2014 року символом памʼяті про Другу світову війну в Україні, як і в Європі, є мак памʼяті.
До Дня пам’яті та примирення у Золочеві відбулись меморіальні заходи. Священнослужителі біля пам’ятника Борцям за волю України спільно з громадою помолились за жертв війни.
Військові, містяни та представники влади вшанували пам’ять загиблих захисників та поклали квіти до пам’ятного Хреста.
Леся ГОРГОТА
Фото авторки
Фото авторки
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