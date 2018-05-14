День пам'яті та примирення: ніхто не має права забути

8–9 травня Україна традиційно вшановує День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У ці дні важливо нагадати про непересічну роль українців у перемозі Об’єднаних Націй у Другій світовій війні, висловити повагу всім борцям проти нацизму, увічнити пам’ять про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у ці роки. Пам'ять тих понад 80 мільйонів людей, життя яких було обірвано насиллям світового масштабу, людям усіх рас і націй, незалежно від статі і віку - усім загиблим і усім тим, хто вижив та пройшов через усі кола пекла Другої світової війни.З нагоди Дня пам'яті і примирення, командування в обличчі начальника Навчального центру спільно з представниками Золочівської райдержадміністрації, керівником апарату Золочівської райдержадміністрації, голови Золочівської районної ради та міського голови Золочева, з побратимами із Збройних сил України та ветеранами тих подій здійснили покладання квітів біля Меморіалу «Вічний вогонь», пам’ятнику «Жертвам політичних репресій».Також вшанування пам'яті та подвигів людей, які слугуватимуть прикладом для наслідування молодими поколіннями захисників відбулися біля Меморіалу слави, який знаходиться на території Навчального центру Національної гвардії України.Завершилися ж заходи з покладання квітів та запаленням лампадок в с. Єлиховичі біля місця бою з німецько-фашистськими загарбниками (Колтівський коридор)."Цей святий день завжди викликає почуття світлої радості, безмежної гордості за наш народ та гіркий сум водночас. Бажаємо всім захисникам Вітчизни міцного здоров’я на довгі літа, щастя, злагоди та мирного неба над головою.Низький уклін, вічна пам’ять і слава визволителям, котрі зі зброєю в руках захистили свободу і незалежність нашої країни. Знаючи, якою великою ціною завойовано нашу перемогу, схиляємо голови перед священною пам'яттю загиблих", - поділився Начальник Навчального центру НГУ полковник Михайло КуликНіколи знову!